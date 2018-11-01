«Налоговый контроль в 2018 году: новые тренды, способы защиты интересов налогоплательщика»
Семинар проводит Стажкова Мария Михайловна (г. Москва) — к.э.н., независимый эксперт в области бухгалтерского, налогового учета, оптимизации налогообложения, финансового планирования, аттестованный специалист по МСФО и внутреннему контролю, аттестованный преподаватель практик ИПБ России, доцент кафедры финансов Российской академии государственной службы (РАГС) при Президенте Российской Федерации, ведущая авторских курсов, семинаров и вебинаров, соведущая радиопрограмм экономической тематики на радиостанциях «Сити-ФМ» и «Бизнес-ФМ», генеральный директор ООО «Национальная Гильдия Бухгалтеров и Аудиторов».
М.М. Стажкова является председателем попечительского совета «Фонда содействия развитию предпринимательства Российской Федерации».
В программе семинара:
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ОБНАЛИЧКИ НДС-ПРОГРАММОЙ
2. ИЗМЕНЕНИЯ 2017-2018 Г. В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ И В НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ
3. КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
4. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
5. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
6. ПРОВЕРКИ ФНС РОССИИ
7. ПРОВЕРКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
8. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Дата: 09 ноября (пятница) 2018
Время: с 10.00 до 17.00 часов
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, офис 516
Стоимость участия без учета скидок 6 900* рублей с НДС!
*для клиентов ООО «В.Консалт», «СИБ-ИНФО» — скидка
Просим пройти обязательную регистрацию на мероприятие:
Тел: (383) 287-44-62, или по e-mail seminar@vkonsalt54.ru
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