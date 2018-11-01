Подписали «непроверяйку» депутату руководители МВД Новосибирской области?

СК РФ проводил проверку по факту превышения должностных полномочий в отношении уволенного начальника новосибирского управления ГИБДД Сергея Штельмаха, руководителя ГУ МВД Юрия Стерликова и его зама Николая Турбовца. Они якобы подписали удостоверение для депутата заксобрания Николая Мочалина. Парламентарий в беседе с Тайгой.инфо рассказал подробности инцидента, предположив, что отставка Штельмаха связана с другими обстоятельствами.

Паблик «Омбудсмен полиции» разместил копию «постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности», в котором фигурируют Штельмах, Стерликов и Турбовец. Старший следователь Железнодорожного межрайонного отдела СК РФ по Новосибирской области Ягмуров проводил проверку и усмотрел в действиях полицейских признаки преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Документ без подписей датирован 8 октября 2018 года.

«26 июня 2018 года при проведении проверочных мероприятий ГУСБ МВД России на территории Новосибирска остановлен автомобиль под управлением Устинова. А. В. В момент общения сотрудников с Устиновым из автомобиля вышел Мочалин Н. А. и предъявил удостоверение советника главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Новосибирской области, выданное < …> Штельмахом», — сказано в постановлении.

Экспертиза МВД подтвердила подлинность подписи. Кроме того, по версии следователя, «должностные лица ГУ МВД по Новосибирской области» сделали пропуск для автомобиля Mercedes Benz, который дает право на то, чтобы водительское удостоверение «проверке не подлежало». Пропуск был утвержден Стерликовым и заверен печатью, закрепленной за Турбовцом. При этом в документе не сказано, о каком Mercedes идет речь и кому принадлежит машина.

Депутат новосибирского заксобрания Николай Мочалин отрицает, что показывал кому-то удостоверение, подписанное Штельмахом. Он подтвердил факт инцидента летом 2018 года.

«Останавливали вовсе не инспекторы ДПС, а сотрудники службы безопасности МВД приехали из Москвы. Они искали не меня, а подходы к руководству МВД по Новосибирской области. Они остановили меня рядом с заводом на знаке, запрещающем стоянку. Я им предъявил удостоверение депутата заксобрания и потребовал прекратить нарушать ПДД. Тогда один из них, холеный такой, предъявил мне удостоверение полковника МВД РФ. Сказал, что служба безопасности», — отметил Мочалин.

По словам Мочалина, в машине также лежало удостоверение советника, подписанное Штельмахом: «Никакой речи о том, что это была непроверяйка — не было. Я всегда полагал, что это удостоверение позволяет мне общаться с хамами на дорогах и гаишниками, которые по беспределу себя ведут, но я для своих целей им никогда не пользовался».

Депутат подтвердил факт протокола и допроса, но считает, что причины увольнения Штельмаха совершенно иные. Он также подчеркнул, что всего несколько раз общался со Штельмахом и начальником ГУ МВД по Новосибирской области Юрием Стерликовым.

«На сессии задавал вопрос, почему полпред с губернатором нарушают правила дорожного движения, — напомнил Мочалин. — Для них перекрывают улицу Жуковская, Мочищенское шоссе, Нарымскую, и они по встречной полосе с двумя машинами сопровождения. Потом губернатор перестал, а, насколько понимаю, полпред продолжает — утром на работу».

Начальник ГУ МВД по Самарской области Юрий Стерликов возглавил ГУ МВД по Новосибирской области в 2015 году. Он сменил на этому посту Сергея Глушкова. Вслед за Стерликовым в регион перебрался Николай Турбовец, ставший замглавы ведомства в должности начальника полиции.

Ранее Сергея Штельмаха уволили с поста начальника управления ГИБДД по Новосибирской области. Приказ, по данным Тайги.инфо, глава МВД Владимир Колокольцев подписал на основании п. 9 ч.3 ст. 82 Федерального закона о службе в органах внутренних дел «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В производстве СК РФ по Новосибирской области оказались «материалы проверки, в рамках которой следователем будет дана юридическая оценка действиям теперь уже бывшего начальника ГИБДД по области», говорили в Тайге.инфо в пресс-службе ведомства. Впрочем, подробности проверки не раскрываются, как и не уточняется, в чем именно мог заключаться «поступок, порочащий честь сотрудника».