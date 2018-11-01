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Чиновник мэрии в 10 раз дешевле продал коммерсанту участок земли в Новосибирске

Ущерб городу СК оценил в 14 млн рублей. В кабинете подозреваемого замнчальника земельных отношений прошли обыски.

1.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Чиновник мэрии в 10 раз дешевле продал коммерсанту участок земли в Новосибирске

СК ходатайствует в суде об аресте подозреваемого

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии, сообщили в среду в региональном управлении Следственного комитета.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии  Новосибирска по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное охраняемых законом интересов общества и государства, прав и законных интересов муниципального образования – города Новосибирска).

По версии следствия, между мэрией города и организацией в 2015 году был заключен договор аренды муниципального земельного участка в Первомайском районе Новосибирска. Существенными его условиями являлось то, что арендатор должен произвести строительство объектов в соответствии с установленным проектом.

В 2018 году организация обратилась в мэрию с ходатайством о приобретении арендуемого участка. Замначальника департамента земельных и имущественных отношений, обладая сведениями о невыполнении существенных условий договора аренды земельного участка (несоблюдении процента застройки арендуемого участка), поручил подчиненным сотрудникам подготовить договор купли-продажи арендуемого участка организации на льготных условиях, при отсутствии такого права у покупателя.

После этого, земельный участок был продан по цене, более чем в 10 раз ниже его рыночной стоимости. Мэрии Новосибирска был причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей.

Преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. По ходатайству следователя судом рассматривается вопрос об избрании фигуранту по уголовному делу меры пресечения.

С целью сбора доказательств по уголовному делу производятся допросы свидетелей, проведены обыски по месту работы подозреваемого, по результатам которых изъяты необходимые документы, интересующие следствие. Расследование уголовного дела продолжается.


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