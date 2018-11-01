Путин снял барьеры в миграционной политике для соотечественников

Президент уточнил, чтоПрезидент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы».

«Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», — пояснил глава государства, выступая на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

«Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты», — отметил Путин. При этом он призвал «посмотреть, как она [концепция] работает на практике».

Принципы миграционной политики

Основным принципом миграционной политики России станет приоритет интересов граждан РФ, проживающих на территории страны, говорится в указе, который размещен на сайте Кремля.

«Основными принципами миграционной политики являются: приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории; учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации», — указано в документе.

В 2012-2017 годах в гражданство РФ принято более 1 млн человек, из них 525 тыс. человек — в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. При этом суммарный миграционный прирост за данный промежуток времени составил 1,6 млн человек, говорится в указе президента РФ. Среднегодовая численность трудовых мигрантов составила около 3 млн человек (3-4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов).

На территории РФ ежегодно пребывает около 10 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживает в стране более 1 млн иностранцев. «В 2012-2017 годах миграционный приток в РФ компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики», — говорится в документе.

Согласно документу, общее число граждан РФ, состоящих на консульском учете за рубежом в настоящее время, превышает 2 млн. «Ежегодно около 60 тыс. российских граждан выезжает на работу за границу», — сказано в указе, который размещен на Кремля. Также отмечается, что в 2012-2017 годах интенсивность внутренней миграции в РФ увеличилась на 10%.

«При этом сохранилась общая тенденция к оттоку населения в Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный регионы страны, что является постоянным фактором роста диспропорции в размещении населения. Практически весь потенциал внутренней миграции приходится на такие городские агломерации, как Москва и Санкт-Петербург, а также на Краснодарский край», — сказано в документе.

Прежняя редакция Концепции была утверждена президентом 8 июня 2012 года.

Защита прав соотечественников за рубежом

Глава государства также заявил, что Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников за рубежом в условиях роста напряженности в мире. «Ситуация в мире не простая: увеличивается напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между государствами, в ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма», — отметил президент.

«Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы, продолжим оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», — заверил Путин.

Путин напомнил о том, в каких регионах и каким образом нарушаются права соотечественников. «На Украине, что греха таить, мы знаем об этом, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком, — сказал он. — Людей запугивают и просто терроризируют, естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом, право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается». «Для некоторых наших соотечественников по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии. Последствия такого жесткого давления многие ощущают на себе», — добавил он.

Глава государства не оставил без внимания роль Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. По его данным, при участии организации в двадцати странах создано 26 центров правовой помощи, оказана грантовая поддержка 200 проектов, проведено более 50 мероприятий, включая курсы по подготовке молодых правозащитников. Квалифицированную юридическую помощь получили более 70 тыс. человек, в том числе и в таких горячих как Сирия, Йемен, Ливия.

Президент также отметил, что в числе приоритетов остается сохранение и популяризация русского языка и меры поддержки его преподавателей. Российский лидер рассказал о поставках методической, учебной и художественной литературы в общеобразовательные учреждения других стран, а также о поддержке победителей олимпиад по русскому языку.

Путин отметил также и деятельность Фонда «Русский мир», который проведет 2-4 ноября свою ассамблею в Твери.

Источник: ТАСС