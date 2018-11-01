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Суд отказался оправдать защищавшего родных от нападения пьяных хулиганов в Бердске

Апелляционная инстанция оставила в силе обвинительный приговор Дмитрию Кондратенко, который превысил пределы допустимой самообороны, считает суд. Нападавший скончался после его удара.

1.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено адвокатом Василием Кальваном Один комментарий
 
Суд отказался оправдать защищавшего родных от нападения пьяных хулиганов в Бердске

Дмитрий Кондратенко снова на свободе

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор Бердского городского суда  от 3 июля 2018 года в отношении Дмитрия Кондратенко. Об этом 1 ноября сообщили в бердском суде. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, при превышении пределов необходимой обороны.

-На почве личных неприязненных отношений к потерпевшему, возникших в результате противоправного и аморального поведения последнего и свидетеля, беспричинно нанесших удары кулаком  в область лиц двух пожилых родственников Кондратенко, …явно превышая пределы необходимой обороны, с силой нанес кулаком правой руки один удар в жизненно-важный орган человека – голову, что явно не соответствовало степени и характеру посягательства, причинив потерпевшему телесные повреждения, которые оцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, — решил суд.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент, приведший к уголовному делу, произошел в сентябре 2017 года на главной площади Бердска. Первоначально Дмитрию инкриминировали ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Прокурор требовал для Кондратенко 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Переквалификация статьи произошла непосредственно при оглашении приговора.

Подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ на срок 11 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка. Но с учетом того, что за срок зачтено время его содержания под стражей (с ноября 2017-го), то наказание считается отбытым. Дмитрий освобожден из-под стражи в зале суда. Но по приговору он обязан выплатить 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне — жене погибшего жителя Искитима Игоря Шелепова.

23 сентября 2017 года компания родственников и друзей отмечала день рождения в бердском кафе «Смайл Сити». После 23.00 начали расходиться. Пожилых и детей решили отправить на такси, что припаркованы рядом. Дмитрий Кондратенко договорился с таксистом, заплатил ему. А когда отошел к киоску мороженого, к такси подошли двое пьяных незнакомцев. Как выяснилось, они шли из кафе «Шашлыкофф» и тоже решили уехать на том же такси, в котором уже сидели дочери-близняшки гражданской жены Кондратенко, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Василий Кальван. Подошедшие были пьяны и напали на пожилых людей — начали избивать.

Кондратенко заступился за родных, ударив в лицо Шелепова. Тот упал, а через 6 суток скончался в реанимации из-за отека головного мозга в следствие тупой травмы головы.

А то, что Шелепов и его товарищ были пьяны, подтверждает запись с камеры видеонаблюдения из кафе «Шашлыкофф», где те вели себя настолько развязно и буйно, что охраннику пришлось вызывать ГРБ для усмирения. Видимо, они выплеснули свою агрессию на пожилых людей, опередивших их с заказом такси.

На решение суда, вероятно, повлияли противоправный характер действий погибшего, явка с повинной его подзащитного, явка на все следственные действия, его положительные характеристики, отсутствие судимости и привлечения к административной ответственности, а также петиция.

В защиту Дмитрия Кондратенко его друзья и даже незнакомые люди подписывали петицию, обращенную главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Петицию за две недели подписало более 1150 человек, возмущенные тем, что человека, заступившегося за своих пожилых родственников и детей могут посадить почти на 10 лет.

Кондратенко добивался полного оправдания. Но апелляция не дала результата.

 


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(1) Комментарий

  1. Ольга

    У меня иногда чувство, что мы живем где-то в стране третьего мира. Где нет законов и все решают либо деньги либо автомат. Мы не имеем права на защиту! Вообще без вариантов. Выдумывают законы, так называемые, для обогащения себя любимых. И все. А защитить себя мы не имеем права, и родных, любимых тоже.

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