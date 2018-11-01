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Пьедестал почета на Кубке сенсея завоевали дзюдоисты Бердска

Подготовили спортсменов тренеры бердской спортшколы «Олимп» Вячеслав Стулов и Александр Куликов.

1.11.2018 Фото: Предоставлено ОФКиС Бердска Нет комментариев
 
Пьедестал почета на Кубке сенсея завоевали дзюдоисты Бердска

Бердчанин Максим Топоров на третьем месте

С 26 по 27 октября в Барнауле прошел межрегиональный турнир по дзюдо «Кубок Сенсея».
Воспитанники спортивной школы «Олимп» из Бердска принимали участие в турнире и показали высокий
уровень спортивной подготовки.

Юноши 2004-2005г.р.
1 место — Скакунов Антип (50 кг)
Юноши 2007-2008г.р.
2 место – Бардунов Степан (42 кг)
3 место – Топоров Максим (34 кг)

Подготовили спортсменов тренеры СШ «Олимп» Вячеслав Стулов и Александр Куликов, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.


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