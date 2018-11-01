Пьедестал почета на Кубке сенсея завоевали дзюдоисты Бердска

С 26 по 27 октября в Барнауле прошел межрегиональный турнир по дзюдо «Кубок Сенсея».

Воспитанники спортивной школы «Олимп» из Бердска принимали участие в турнире и показали высокий

уровень спортивной подготовки.

Юноши 2004-2005г.р.

1 место — Скакунов Антип (50 кг)

Юноши 2007-2008г.р.

2 место – Бардунов Степан (42 кг)

3 место – Топоров Максим (34 кг)

Подготовили спортсменов тренеры СШ «Олимп» Вячеслав Стулов и Александр Куликов, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.