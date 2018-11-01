Принял нормы ГТО у школьников Академгородка Центр тестирования из Бердска

Сдача нормативов в рамках физкультурно-спортивного комплекса ГТО активно продолжается для всех желающих в возрасте от 6 до 17 лет. Активную помощь в продвижении ГТО оказывают учителя физкультуры. В частности, Людмила Бауэр, учитель физической культуры гимназии №5 Академгородка, которая уже успешно выполнила нормативы на золотой знак, посчитала необходимым привлечь к участию в ГТО своих учеников. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — это один из наиболее эффективных способов оценки общей физической подготовки учеников, считает Людмила Васильевна.

30 октября специалисты Центра тестирования ГТО города Бердска провели работу с детьми из гимназии №5. Порядка 50 учеников сдавали следующие нормативы: подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, метание мяча и снаряда, упражнения на гибкость, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, челночный бег.

Успешность выполнения всех дисциплин зависит не только от ребенка, но и от наставника, отмечает руководитель Центра тестирования ГТО города Бердска Мария Трескина. На сегодняшний день каждый учитель физкультуры должен не только знать и выполнять нормативы ГТО, но и привлекать детей к этому физкультурно-спортивному комплексу. Насколько преподаватель заинтересован в подготовке ребенка, настолько последний успешно выполнит все нормативы.

Согласно статистике хороший уровень физической подготовки показывают дети в возрасте от 10 до 17 лет. Если говорить о ребятах помладше, а именно от 6 до 8 лет, то они требуют больших усилий со стороны педагога при тренировочном процессе. Главное, что в этом возрасте дети активно включаются в любую деятельность, воспринимая все вокруг, как игру, говорят специалисты.

Сдача нормативов ГТО в гимназии № 5 прошла успешно, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.