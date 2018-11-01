«Рекомендации

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Бердска

«О внесении изменений в Устав города Бердска», состоявшихся 23.10.2018

Заслушав выступления участников публичных слушаний, рекомендовать:

1. Совету депутатов города Бердска принять решение Совета депутатов города Бердска «О внесении изменений в Устав города Бердска».

2. Комиссии по Уставу города Бердска рассмотреть поступившие на публичных слушаниях предложения:

1) в статье 22:

— пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) утверждение генерального плана города Бердска, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана города Бердска документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Бердска, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Бердска, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах города Бердска для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах города Бердска, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории города Бердска, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

2) в статье 22.1:

— часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

3) в статье 25:

— пункт 5 после слов «в газете «Бердские новости» дополнить словами «или в газете «Курьер.Среда.Бердск»,»;

— пункт 5 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Сетевое издание — портал Минюста России (доменные имена: http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф; регистрационный номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) является, наравне с указанными в абзаце 1 настоящей части официальными печатными периодическими изданиями, источником официального опубликования (обнародования) Устава города Бердска и муниципальных правовых актов.»;

4) в части 7 статьи 29 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

5) в статье 33:

— в части 8 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

6) в статье 36:

— дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

«18.1) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;»;

— пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36) утверждение подготовленной на основе генерального плана города Бердска документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Бердска, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Бердска, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах города Бердска для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах города Бердска, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории города Бердска, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

— пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

— дополнить пунктом 80 следующего содержания:

«80) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

7) в статье 38:

— пункт 6 части 6 изложить в следующей редакции:

«6) утверждает форму, текст и число бюллетеней, текст и число открепительных удостоверений для голосования на местном референдуме, форму избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней), а также текст избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов, текст и число открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Совета депутатов;»;

— пункт 7 части 6 изложить в следующей редакции:

«7) обеспечивает изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений по выборам депутатов Совета депутатов, бюллетеней, открепительных удостоверений для голосования на местном референдуме, их доставку в нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума;»;

— дополнить часть 6 пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) выдает открепительные удостоверения в случаях, предусмотренных законом;».

Председатель Ж.С.Шурова

Секретарь Н.С.Гончарова»

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г