ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проектам внесения изменений в листы 5, 6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования

Место и время проведения публичных слушаний: Город Бердск, улица М.Горького, 9. Конференц-зал администрации города Бердска, 22.10.2018 в 17-00 Тема публичных слушаний: По проектам внесения изменений в листы 5, 6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом города Бердска, проведены публичные слушания в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Бердске, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 27.10.2005 № 401.

Вопрос повестки публичных слушаний в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ были рассмотрены на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска.

На основании рекомендаций Комиссии были разработаны проекты внесения изменений в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска.

На основании разработанных проектов были назначены и проведены публичные слушания:

1) по проекту внесения изменений в лист 6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010038:259, общей площадью 3267,0 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, улица Спортивная, 15 путем установления территориальной зоны Ж-4 (Зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 5-10 этажей);

2) по проекту внесения изменений в лист 5,6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска с целью уточнения границ земельных участков по ул. Ушакова, 49, ул. Ушакова, 51, ул. Некрасова, 73 путем установления единой территориальной зоны Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Публичные слушания по данному вопросу были назначены постановлением администрации города Бердска от 16.08.2018 г. № 2172.

Сроки проведения публичных слушаний:

с 16 августа 2018 года по 22 октября 2018 года.

Информирование о проведении публичных слушаний:

Информирование населения города Бердска проведено в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Бердска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Бердске.

Проекты внесения изменений в листы 5, 6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования и постановление администрации города Бердска о назначении публичных слушаний размещены на официальном сайте администрации города Бердска www . berdsk . nso . ru . в сети Интернет, а так же опубликованы путем размещения в газете «Бердские новости» № 34 «Вестник» № 11 от 22.08.2018, а жители города Бердска проинформированы о том, по какому адресу и где принимаются замечания и предложения по проекту внесения изменений.

Участники публичных слушаний:

Представители администрации города Бердска, Совета депутатов города Бердска, организаций и учреждений, средства массовой информации, жители города Бердска.

Организация ответов на вопросы, замечания граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:

По проектам внесения изменений в листы 5, 6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования управлением градостроительства администрации города Бердска проведена работа по консультированию и разъяснению сути вопроса, сбору и учету поступивших предложений и замечаний для внесения в протокол публичных слушаний от 22 октября 2018 года.

С момента назначения публичных слушаний поступило письменное обращение от жителей города Бердска с положительной оценкой проекта внесения изменений в лист 6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010038:259, общей площадью 3267,0 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, улица Спортивная, 15 путем установления территориальной зоны Ж-4 (Зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 5-10 этажей). В данном коллективном обращении, подписанном 83 гражданами, говорится следующее: «Внесение указанных изменений в листы 6 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска, по нашему мнению, позволит эффективно использовать землю, в том числе в соответствии со сложившимся землепользованием, будет способствовать соблюдению прав населения г. Бердска на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности. Мы уверены, что вместо заброшенного и бесхозного участка по ул. Спортивная, 15 с останками металлических конструкций (в далеком советском прошлом, возможно, это были детские придомовые сооружения), — здесь будет современный, безопасный, благоустроенный и удобный для жизни и отдыха район – как продолжение зеленого массива Парка Победы – чистый ухоженный двор с игровой площадкой для детей и местами отдыха для родителей, бабушек и дедушек. Считаем, что утверждение данного проекта и воплощение его в жизнь будет огромным плюсом для развития данной территории во благо всех жителей города Бердска».

Публичные слушания состоялись в установленное время.

В ходе проведения публичных слушаний – председательствующему, докладчику – Начальнику управления градостроительства Ф.В. Каравайцеву участниками публичных слушаний были заданы вопросы, на которые даны исчерпывающие ответы.

По результатам публичных слушаний сделано следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проектам внесения изменений в листы 5, 6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования.

2. Рекомендовать к внесению изменений в листы 5, 6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования, следующие проекты:

2.1) по проекту внесения изменений в лист 6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010038:259, общей площадью 3267,0 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, улица Спортивная, 15 путем установления территориальной зоны Ж-4 (Зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 5-10 этажей)

2.2) по проекту внесения изменений в лист 5,6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска с целью уточнения границ земельных участков по ул. Ушакова, 49, ул. Ушакова, 51, ул. Некрасова, 73 путем установления единой территориальной зоны Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Председатель публичных слушаний — Ф.В.Каравайцев

начальник управления градостроительства

Секретарь публичных слушаний Н.Г.Стахеева

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г