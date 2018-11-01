Педофил изнасиловал и убил 7-летнего мальчика в Курской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к убийству 7-летнего мальчика, сообщили в среду в главке СКР.

Вечером 23 октября от жителя Железногорска поступило заявление о безвестном исчезновении его 7-летнего сына. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следственные органы СК России, оперативные сотрудники МВД России, волонтеры, в том числе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также неравнодушные граждане сразу начали поиски пропавшего ребенка и сделали все возможное для того, чтобы обнаружить мальчика живым. Как показывает следственная практика по уголовным делам подобного рода, такое тесное сотрудничество и взаимодействие в большинстве случаев приносит положительные результаты и детей удается найти живыми и невредимыми. К сожалению, в этом случае мальчик обнаружен убитым.

Благодаря совместной работе следователей СК России по Курской области, криминалистов центрального аппарата СК России, прибывших на место ЧП, сотрудников МВД России удалось предварительно установить картину произошедшего. На данный момент следствием установлено, что днем 23 октября примерно около 15 часов подозреваемый 39-летний мужчина в лифте собственного подъезда встретил своего 7-летнего соседа. Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, где, как предполагает следствие, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего с целью избежать наказания убил его. Затем он положил тело ребенка в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, где спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка.

Следователями проведен осмотр места захоронения тела мальчика, в настоящее время проводится осмотр места происшествия и допрос задержанного подозреваемого. В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе и психиатрическая экспертиза. В отношении подозреваемого следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что Следственным комитетом России во взаимодействии с представителями общественности и заинтересованными государственными структурами, такими как МВД России, МЧС России, Министерство обороны, Росгвардия был разработан и подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев при организации и осуществлении розыска без вести пропавших граждан, и в том числе несовершеннолетних. Как уже упоминалось выше, данный алгоритм успешно применяется на практике, большинство пропавших, в том числе, детей все же удается найти живыми. Так, в Саратовской области совместными усилиями волонтеров и правоохранительных органов были обнаружены живыми трое подростков. В Кировской области живым и здоровым был найден подросток, ушедший из дома 16 июля 2018 года. Также в Саратове нашли живой 12-летнюю девочку. И таких историй с положительным исходом очень много.

Однако для успешного розыска пропавших большую роль играет временной фактор. Если несовершеннолетний похищен с целью сексуального насилия, то, согласно проведенным исследованиям, около 70% детей погибают в первые три часа. Если ребенок заблудился в природной среде, то наступает гибель в результате причин, которые также напрямую зависят от временных факторов: переохлаждение, обезвоживание, истощение, травмирование при падении в ямы и люки.

Следственный комитет России призывает граждан не оставаться равнодушными при поступающих сообщениях о пропаже детей. Любая информация или деталь, даже, на первый взгляд, малозначительная может оказаться важной как при спасении пропавшего ребенка, так и для установления круга лиц, непосредственно, либо косвенно виновных в смерти ребенка. По вышеуказанному случаю убийства ребенка в Курской области всю информацию, которая может быть полезна следствию, можно сообщить по телефону: +7 (4712) 70-36-73.

Как показала следственная практика, поступившие сведения, возможно, могут помочь установить причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям. Так ранее, благодаря помощи волонтеров в Оренбургской области был задержан опасный преступник, который похитил девочку и также оказался причастным к убийству подростка и к преступлениям сексуального характера в отношении двоих детей в Пермском крае.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует от своих подчиненных тщательно, всесторонне и объективно подходить к расследованию всех преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, ведь девиз ведомства – чужих детей не бывает.