КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю на Комсомольской
Продам студию в Белокаменном микрорайоне!
продам
продам студию полностью с ремонтом и техникой
Продам 1к. квартиру на ул. Островского 1Б
Продам 1-ю квартиру
Продам 3-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Служба исполнения наказания и МЧС презентовали свои вузы на ярмарке вакансий в Бердске

Налоговый контроль в 2018 году: новые тренды, способы защиты интересов налогоплательщика

Избил до смерти грозившего облить кипятком женщину с ребенком житель Бердска

Первым рэпером назвал Маяковского министр культуры РФ

Путин снял барьеры в миграционной политике для соотечественников

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Пьедестал почета на Кубке сенсея завоевали дзюдоисты Бердска

Чиновник мэрии в 10 раз дешевле продал коммерсанту участок земли в Новосибирске

Связанные с РПЦ 47 организаций получили президентские гранты на 55 млн рублей

Принял нормы ГТО у школьников Академгородка Центр тестирования из Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Педофил изнасиловал и убил 7-летнего мальчика в Курской области

Подозреваемым в преступлениях оказался сосед ребенка. 39-летний мужчина вывез тело мальчика в сумке и закопал. СК призывает немедленно бить тревогу, если пропал ребенок.

1.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Педофил изнасиловал и убил 7 летнего мальчика в Курской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к убийству 7-летнего мальчика, сообщили в среду в главке СКР.

Вечером 23 октября от жителя Железногорска поступило заявление о безвестном исчезновении его 7-летнего сына. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следственные органы СК России, оперативные сотрудники МВД России, волонтеры, в том числе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также неравнодушные граждане сразу начали поиски пропавшего ребенка и сделали все возможное для того, чтобы обнаружить мальчика живым. Как показывает следственная практика по уголовным делам подобного рода, такое тесное сотрудничество и взаимодействие в большинстве случаев приносит положительные результаты и детей удается найти живыми и невредимыми. К сожалению, в этом случае мальчик обнаружен убитым.

Благодаря совместной работе следователей СК России по Курской области, криминалистов центрального аппарата СК России, прибывших на место ЧП, сотрудников МВД России удалось предварительно установить картину произошедшего. На данный момент следствием установлено, что днем 23 октября примерно около 15 часов подозреваемый 39-летний мужчина в лифте собственного подъезда встретил своего 7-летнего соседа. Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, где, как предполагает следствие, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего с целью избежать наказания убил его. Затем он положил тело ребенка в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, где спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка.

Следователями проведен осмотр места захоронения тела мальчика, в настоящее время проводится осмотр места происшествия и допрос задержанного подозреваемого. В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе и психиатрическая экспертиза. В отношении подозреваемого следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что Следственным комитетом России во взаимодействии с представителями общественности и заинтересованными государственными структурами, такими как МВД России, МЧС России, Министерство обороны, Росгвардия был разработан и подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев при организации и осуществлении розыска без вести пропавших граждан, и в том числе несовершеннолетних. Как уже упоминалось выше, данный алгоритм успешно применяется на практике, большинство пропавших, в том числе, детей все же удается найти живыми. Так, в Саратовской области совместными усилиями волонтеров и правоохранительных органов были обнаружены живыми трое подростков. В Кировской области живым и здоровым был найден подросток, ушедший из дома 16 июля 2018 года. Также в Саратове нашли живой 12-летнюю девочку. И таких историй с положительным исходом очень много.

Однако для успешного розыска пропавших большую роль играет временной фактор. Если несовершеннолетний похищен с целью сексуального насилия, то, согласно проведенным исследованиям, около 70% детей погибают в первые три часа. Если ребенок заблудился в природной среде, то наступает гибель в результате причин, которые также напрямую зависят от временных факторов: переохлаждение, обезвоживание, истощение, травмирование при падении в ямы и люки.

Следственный комитет России призывает граждан не оставаться равнодушными при поступающих сообщениях о пропаже детей. Любая информация или деталь, даже, на первый взгляд, малозначительная может оказаться важной как при спасении пропавшего ребенка, так и для установления круга лиц, непосредственно, либо косвенно виновных в смерти ребенка. По вышеуказанному случаю убийства ребенка в Курской области всю информацию, которая может быть полезна следствию, можно сообщить по телефону: +7 (4712) 70-36-73.

Как показала следственная практика, поступившие сведения, возможно, могут помочь установить причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям. Так ранее, благодаря помощи волонтеров в Оренбургской области был задержан опасный преступник, который похитил девочку и также оказался причастным к убийству подростка и к преступлениям сексуального характера в отношении двоих детей в Пермском крае.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует от своих подчиненных тщательно, всесторонне и объективно подходить к расследованию всех преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, ведь девиз ведомства – чужих детей не бывает.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Победители конкурса «Сибирь.ПРО» побывали в «Сибирском Антраците» На автозаправках Бердска могут возобновить продажу алкоголя Служба исполнения наказания и МЧС презентовали свои вузы на ярмарке вакансий в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика