Избил кроватью заключенный служащего колонии в Новосибирске

Апелляционным определением Новосибирского областного суда оставлен без изменения приговор Калининского районного суда от 15.08.2018 в отношении 26-летнего Какаджана Ахунова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ и приговорен к 6 годам лишения свободы; по совокупности приговоров к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Ахунов признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности, сообщили в областной прокуратуре.

В суде установлено, что Ахунов, отбывающий в исправительной колонии строгого режима наказание за покушение на убийство из хулиганских побуждений, недовольный законными действиями сотрудников колонии по проверке спальных мест и досмотру лиц, содержащихся в ФКУ ИК-8, с целью дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, применил в отношении младшего инспектора исправительного учреждения насилие.

Он нанес служащему исправительного учреждения не менее одного удара металлической дужкой от кровати в голову.

Указанными действиями потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

В апелляционных жалобах осужденный и адвокат, действующий в его интересах, оспаривали причастность Ахунова к преступлению. Полагали, что потерпевший и свидетели его оговорили.

С доводами жалобы апелляционная инстанция не согласилась, признав вину Ахунова доказанной, квалификацию правильной, назначенное наказание справедливым.