Избил кроватью заключенный служащего колонии в Новосибирске

Апелляционным определением Новосибирского областного суда оставлен без изменения приговор Калининского районного суда от 15.08.2018 в отношении 26-летнего Какаджана Ахунова.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ и приговорен к 6 годам лишения свободы; по совокупности приговоров к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Ахунов признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности, сообщили в областной прокуратуре.
В суде установлено, что Ахунов, отбывающий в исправительной колонии строгого режима наказание за покушение на убийство из хулиганских побуждений, недовольный законными действиями сотрудников колонии по проверке спальных мест и досмотру лиц, содержащихся в ФКУ ИК-8, с целью дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, применил в отношении младшего инспектора исправительного учреждения насилие.
Он нанес служащему исправительного учреждения не менее одного удара металлической дужкой от кровати в голову.
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