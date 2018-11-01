КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
ПРОДАМ 1-ю в новом доме на берегу Бердского залива
продам 8913 382 3640 Наталья Семеновна
Продам 1-ю на Комсомольской
Продам студию в Белокаменном микрорайоне!
продам
продам студию полностью с ремонтом и техникой
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Под российские санкции попали Юлия Тимошенко и сын президента Украины

Суд отказался оправдать защищавшего родных от нападения пьяных хулиганов в Бердске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Новосибирской области

Живыми закапывала владельцев московских квартир банда черных риелторов

Шумный вывоз мусора не дает спать жителям Микрорайона Бердска

Налоговый контроль в 2018 году: новые тренды, способы защиты интересов налогоплательщика

Конкурс «Бердская красавица-2019»

«Кэшбери» закрылся из-за «врагов» компании

Сидим дома: на отпуск денег нет

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Избил кроватью заключенный служащего колонии в Новосибирске

Осужденному не понравились проверка спальных мест и досмотр. Суд добавил ему 9,5 лет лишения свободы за дезорганизацию в исправительном учреждении.

1.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Избил кроватью заключенный служащего колонии в Новосибирске
Апелляционным определением Новосибирского областного суда оставлен без изменения приговор Калининского районного суда от 15.08.2018 в отношении 26-летнего Какаджана Ахунова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ и приговорен к 6 годам лишения свободы; по совокупности приговоров к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Ахунов признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности, сообщили в областной прокуратуре.

В суде установлено, что Ахунов, отбывающий в исправительной колонии строгого режима наказание за покушение на убийство из хулиганских побуждений, недовольный законными действиями сотрудников колонии по проверке спальных мест и досмотру лиц, содержащихся в ФКУ ИК-8, с целью дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, применил в отношении младшего инспектора исправительного учреждения насилие.

Он нанес служащему исправительного учреждения не менее одного удара металлической дужкой от кровати в голову.

Указанными действиями потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

В апелляционных жалобах осужденный и адвокат, действующий в его интересах, оспаривали причастность Ахунова к преступлению. Полагали, что потерпевший и свидетели его оговорили.

С доводами жалобы апелляционная инстанция не согласилась, признав вину Ахунова доказанной, квалификацию правильной, назначенное наказание справедливым.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Под российские санкции попали Юлия Тимошенко и сын президента Украины Суд отказался оправдать защищавшего родных от нападения пьяных хулиганов в Бердске Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика