Осенние каникулы: Где и как отдохнуть бердским школьникам и их родителям

Главные требования — адекватная цена за билет, отдых с пользой для ума и разнообразие локаций.

Современных школьников, воспитанных на спецэффектах культовых сериалов и роликах Youtube, сложно удивить. За впечатлениями, которые надолго останутся с ребенком, приходится ехать за тридевять земель.

Однако создатели «Парка чудес Галилео» в Новосибирске постарались на славу — на площади более 1000 м² они собрали десятки экспонатов, иллюстрирующих основные законы природы. Многие из них способны удивить даже самых искушенных посетителей.

К примеру, комната Эймса. Если ваш ребенок мечтает скорее повзрослеть, эта комната — лучший выход из положения, ведь люди в ней становятся совсем не такими, какими кажутся в жизни.

Еще одно слагаемое интересного досуга для школьников — дух соревнований. Состязаться и ощущать вкус победы любят как дети, так и их родители. Еще лучше, когда состязания совмещены с пользой для ума! В этом вам помогут интерактивные экспонаты парка. Вы можете проверить себя на силу, скорость и ловкость.

Если у вас нет времени сводить ребенка за эмоциями и новыми знаниями, подкиньте идею классному руководителю — «Парк чудес Галилео» организовывает увлекательные экскурсии для школьных групп.

Для этого нужно позвонить в Парк +7 (383) 312 0509 и забронировать экскурсию на удобное время.

Широкие улыбки и хорошее настроение на каникулах обеспечены!

«Парк чудес Галилео»:

ул. Добролюбова, 16«а»

тел. 8 (383) 312–05–09

сайт: nsk.galileopark.ru

группа «ВКонтакте»: vk.com/galileonsk

«Инстаграм»: galileo.nsk

на правах рекламы