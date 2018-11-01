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Осенние каникулы: Где и как отдохнуть бердским школьникам и их родителям

Первая четверть для школьников пролетела незаметно — самое время выбрать досуг для осенних каникул.

1.11.2018 Нет комментариев
 
Осенние каникулы: Где и как отдохнуть бердским школьникам и их родителям

Главные требования — адекватная цена за билет, отдых с пользой для ума и разнообразие локаций.

Современных школьников, воспитанных на спецэффектах культовых сериалов и роликах Youtube, сложно удивить. За впечатлениями, которые надолго останутся с ребенком, приходится ехать за тридевять земель.
Однако создатели «Парка чудес Галилео» в Новосибирске постарались на славу — на площади более 1000 м² они собрали десятки экспонатов, иллюстрирующих основные законы природы. Многие из них способны удивить даже самых искушенных посетителей.
К примеру, комната Эймса. Если ваш ребенок мечтает скорее повзрослеть, эта комната — лучший выход из положения, ведь люди в ней становятся совсем не такими, какими кажутся в жизни.
Еще одно слагаемое интересного досуга для школьников — дух соревнований. Состязаться и ощущать вкус победы любят как дети, так и их родители. Еще лучше, когда состязания совмещены с пользой для ума! В этом вам помогут интерактивные экспонаты парка. Вы можете проверить себя на силу, скорость и ловкость.
Если у вас нет времени сводить ребенка за эмоциями и новыми знаниями, подкиньте идею классному руководителю — «Парк чудес Галилео» организовывает увлекательные экскурсии для школьных групп.
Для этого нужно позвонить в Парк +7 (383) 312 0509 и забронировать экскурсию на удобное время.
Широкие улыбки и хорошее настроение на каникулах обеспечены!

«Парк чудес Галилео»:
ул. Добролюбова, 16«а»
тел. 8 (383) 312–05–09
сайт: nsk.galileopark.ru
группа «ВКонтакте»: vk.com/galileonsk
«Инстаграм»: galileo.nsk

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