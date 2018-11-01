Служба исполнения наказания и МЧС презентовали свои вузы на ярмарке вакансий в Бердске

В Центре занятости населения города Бердска 24 октября прошла ярмарка вакансий учебных мест для учащихся 10-11 классов школ города. Этим ребятам в недалёком будущем предстоит, пожалуй, наиболее важный в их жизни выбор – выбор профессии, а по сути своего жизненного пути.

Ярмарка состоялась на территории Бердского электромеханического колледжа, который гостеприимно распахнул свои двери учащимся школ и представителям учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Целью мероприятия стало ознакомление выпускников и учащихся школ с профессиональными учебными заведениями среднего и высшего образовательного уровня городов Новосибирска и Бердска с востребованными на сегодняшний день на рынке труда профессиями и специальностями.

Организаторы ярмарки постарались показать старшеклассникам насколько широк мир профессий и разнообразен выбор учебных заведений. На ярмарку были приглашены учреждения с наиболее востребованными профессиями (специальностями).

12 профессиональных учебных учреждений расположились в холле колледжа с полным набором наглядной агитации. Кроме них в ярмарке приняли участие Федеральная служба исполнения наказания, МЧС, Отдел военного комиссариата НСО по Бердску, которые представили свои учебные учреждения.

Учебными заведениями были оформлены и представлены информационные стенды, рассказывающие об условиях приёма, специальностях. Эти стенды были доступны для ознакомления на протяжении всего периода работы ярмарки.

Студенты Бердского электромеханического колледжа встречали школьников на входе и сопровождали их по всем демонстрационным стендам. Затем школьникам показали обновленные и технически оснащенные цеха, в которых студенты непосредственно проходят обучение и практику. Старшекурсники представили свои интересные профессии. Отличительной особенностью выпускников этого техникума является глубокая общетехническая подготовка, благодаря которой выпускники приобретают практические навыки по ремонту, настройке, регулировке сложных радиоэлектронных устройств.

Студенты Новосибирского медицинского колледжа рассказывали ребятам о вступительных экзаменах, условиях обучения, специальностях и демонстрировали как пеленать грудного ребенка и ставить инъекции. А каждый желающий мог это повторить на демонстрационном фантоме. Все желающие могли узнать свой вес, измерить артериальное давление.

ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта» пользовалась особой популярностью у мужской половины старшеклассников. По данным мониторинга, самый большой интерес вызвали специальности судоводитель, механик и электромеханик морских и речных судов, кораблестроитель и береговой механик, обеспечивающие техническую эксплуатацию флота, а также гидротехник-путеец.

С презентацией выступили представители Новосибирского государственного педагогического университета, они рассказывали ребятам о вступительных экзаменах, условиях обучения, специальностях. Студентки факультета иностранных языков устроили мастер-класс по написанию иероглифов. Школьники были удивлены большим количеством факультетов: факультет физической культуры, факультет иностранных языков, факультет технологии и предпринимательства, факультет психологии, менеджемента, управление персоналом, реклама и связи с общественностью, институт культуры и молодежной политики, институт естественных и социально-экономических наук.

Участие в ярмарке приняли Новосибирский авиационный технический колледж, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия финансов и банковского дела, Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ), Сибирский государственный университет путей сообщения, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Сибирский университет потребительской кооперации, Колледж телекоммуникаций и информатики — структурное подразделение Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Новосибирский техникум железнодорожного транспорта — структурное подразделение СГУПС.

В ярмарке приняли участие 311 школьников. Каждый получил раздаточные буклеты, наглядные материалы, сообщили в бердском ЦЗН. Большую помощь в организации и проведении ярмарки оказал коллектив Бердского электромеханического колледжа под руководством Раисы Устиновой.