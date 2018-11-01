Избил до смерти грозившего облить кипятком женщину с ребенком житель Бердска

Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 1 октября оставлен без изменения приговор Бердского городского суда от 21 июня 2018 года в отношении Трушина М.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде.

Трушин признан виновным в том, что в сентябре 2017 года в Бердске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, узнав о противоправном и аморальном поведении потерпевшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, путём нанесения потерпевшему множественных — не менее пяти — ударов кулаками обеих рук в жизненно-важный орган человека – голову, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

В суде установлено, что бердчанка пожаловалась матери, что некий мужчина угрожает вылить кипяток на нее и дочку из кастрюли. Когда мать обращалась за помощью к знакомым, разговор услышал Трушин и предложил свою помощь, чтобы разобраться с обидчиком. И разобрался — избил до смерти незнакомца.

Смерть потерпевшего наступила спустя несколько дней после причинения ему телесных повреждений Трушиным. Его действия судом квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Трушину с учетом ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев, с отбыванием данного наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься определённой деятельностью в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 4 месяца, с ограничением свободы на 1 год, с установлением ограничений, предусмотренных ч. 1 ст. 53 УК РФ.