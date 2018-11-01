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Первым рэпером назвал Маяковского министр культуры РФ

Мединский: Меня давно бесит — это увлечение современной городской молодежи рэпом, но когда я пытаюсь погрузиться в это дело внимательнее, ощущение, что рэп — это русское искусство.

1.11.2018 Фото: cs.wikiquote.org Нет комментариев
 
Первым рэпером назвал Маяковского министр культуры РФ
Рэп может в будущем стать частью русской культуры за счет ее исключительной «восприимчивости ко всему чужому», считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Русская культура исключительно открыта, терпима, отзывчива, восприимчива ко всему чужому. Всемерно отзывчива, как говорили наши классики. Балет не русское искусство, но все считают, что это русский балет сейчас», — сказал Мединский на заседании клуба «Валдай» во вторник.

«Меня давно нервирует, хотел сказать, бесит — это увлечение современной городской молодежи рэпом, но когда я пытаюсь погрузиться в это дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, и почитаю, у меня начинается сразу ощущение, что скоро мы будем говорить, что рэп — это русское искусство. Где-то там зародилось в Америке, но развитие получило у нас», — отметил министр.

Он добавил, что рассказал сыну, что «первым рэпером был Маяковский». «Он теперь в классе всем пересказал, они читают Маяковского, согласились», — сказал Мединский.

Источник: Интерфакс


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