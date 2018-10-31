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Требуют исключить из генплана снос частного сектора ради многоэтажек жители Бердска

Бердчане говорят, что их жизнь остановилась. Они не хотят переселяться ни через 20, ни через 40, ни через 80 лет. И опасаются, что им пустят «красного петуха», чтобы выгнать с собственной земли.(ВИДЕО, ФОТО)

31.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 13 коммент.
 
Требуют исключить из генплана снос частного сектора ради многоэтажек жители Бердска

Житель частного дома Виктор Вылегжанин и начальник управления градостроительства Федор Каравайцев

Около 600 домов частного сектора на 29 улицах Бердска попадают в зону многоэтажной застройки согласно генплану. И это не придумки нынешней власти. Планам этим уже 12 лет. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», такие перспективы частным домам в центре города уготованы генпланом, утвержденном еще в 2006 году. Сохранилась зона и в новом генеральном плане развития города, который сейчас обсуждают.

Берчане, живущие в частных домах возмутились такой перспективой и начали собирать подписи под обращениями главе города, губернатору Новосибирской области, депутатам горсовета по своим округам, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На 29 октября протестные воззвания подписали 17 человек. К вечеру 31 октября, как рассказала председатель инициативной группу Нина Боровик, насчитали около 300 подписей. По ее словам, старшие по улицам продолжают собирать автографы — за то, чтобы их не трогали, а дали жить и дальше на своей земле.

Требуют исключить из генплана снос частного сектора ради многоэтажек жители Бердска

Подписи продолжают собирать

Жители частного сектора в центральной части Бердска отказываются покидать свои дома ради многоэтажек. И готовы всеми возможными способами защищаться, отстаивать свои права на частную собственность.

Об этом они заявили власти 31 октября на собрании в горадминистрации. Несмотря на то, что начальник управления градостроительства Федор Каравайцев заверял горожан, что генплан это лишь проект, прогноз, а не догма, что никто их не снесет, поскольку право на частную собственность незыблемо, бердчане стояли на своем: из генплана следует вообще  убрать зону многоэтажной застройки на месте их частных домов.

Каравайцев предложил создать инициативную группу из представителей от всех улиц и вести дальнейший диалог с ними, чтобы «не устраивать базар». Чиновник обещал передать все их предложения разработчикам генерального плана.

Требуют исключить из генплана снос частного сектора ради многоэтажек жители Бердска

Собравшиеся задали немало вопросов

Автор видео Анастасия Солодкова

Горожане аргументировали тем, что у них сложился свой уклад жизни, так называемые родовые поместья, в которых они живут поколениями. И они не хотят пойти под бульдозер ни через 25, ни через 40, ни через 80 лет. От имени всех собравшихся высказалась многодетная мать Елена Вылегжанина.

Автор видео Анастасия Солодкова

Люди остались недовольны результатами переговоров с представителями власти. Они убеждены в том, что раз в генплане зону поменяли, то снос домов неизбежен.

-Генплан рассчитан до 2040 года. Осталось 20 лет. И меня это не устраивает. Я что должна делать? Сесть и сидеть, не строить, не жить. Поменяется мэр, придет другой и скажет: «Вот генплан — сносить!». Никакие сроки нам не надо устанавливать. Когда придет застройщик, частный инвестор, нас спрашивать никто не будет. Они хотят сесть на наши коммуникации — так дешевле им. А я не хочу из центра уезжать. Когда нам давали разрешения на строительство, никто в администрации не сказал, что здесь что-то будут строить или дорогу прокладывать, — люди шумели и возмущались уже после собрания.

Автор видео Анастасия Солодкова

Кроме того, бердчане высказали опасения, что ради многоэтажных домов им пустят «красного петуха». Они привели примеры, когда в Бердске на месте пепелища строили высотки:

— В Новосибирске сейчас ходят сторожат дома, чтобы не сожгли. Возле бердского медучилища сгорело — высотка выросла. Запросто сожгут…

Глава города Евгений Шестернин в интервью «Курьер. Среда. Бердск» заверил горожан, что сносить их дома никто не будет.

Подробности — в ближайшее время.

Требуют исключить из генплана снос частного сектора ради многоэтажек жители Бердска

Конференц-зал мэрии, где прошло собрание, был полон

Требуют исключить из генплана снос частного сектора ради многоэтажек жители Бердска

Нина Боровик — председатель инициативной группы противников сноса частного сектора


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(13) Комментариев

  1. Эрвин

    В Краснодаре целый квартал сожгли и никто не пикнул, а кубанские народ горячий. Здесь застроят и не спросят. Так было уже. Да далеко ходить не надо — дом на Спортивной, услышала власть жильцов? По-моему только «согласовала постройку»

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  2. Зелёная

    Обыкновенно, в городах наличествуют зоны селитебные и промышленные.
    Так же, помимо надёжных магистральных инженерных сетей всенепременно должны быть ВОС, КОС.
    Каким образом представлены на ГП объекты коммунального обеспечения для того объёма многоэтажек вместо частного сектора?

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  3. В теме

    Этого бездаря с Минстроя выгнали, так он теперь здесь околачивается. Знаний 0!

    Thumb up 5 Thumb down 4

  4. Аноним

    Как сказали юные школьники Бердска, у нас в стране демократия, свобода слова, свобода мысли, так что не снесут

    Thumb up 3 Thumb down 3

  5. Махновец

    Ага,заверил мэр… Доверия такому заверению ноль…Так же как с остановочным павельоном,на который у власти денег нет.

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  6. Аноним

    Да що вы беспокоитесь, сказали «В Рай», значит- в Рай! 8)

    Thumb up 5 Thumb down 0

  7. Raven

    Новостройки? Ну стало быть к пожарам, к гадалке не ходи

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  8. Аноним

    Дак красного петуха уже запустили. Он коменты строчит не покладая рук под ником человек *IN LOVE*

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  9. Аноним

    Интересно, если устроить открытое голосование по поводу сноса среди всех жителей, а не только проживающих в частном секторе, кто победит? Я б за снос голосовал. Частный сектор в центре города — нонсенс. Надо исправлять. Людям жить негде, а они воздух дымом портят

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  10. Аноним

    Ниочем подняли шум, с частной собственностью связываться никто не станет…

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