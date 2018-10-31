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Интерьер кабинета. Составляющие для комфортной работы

Стиль минимализм более всего распространен у серьезных деловых людей. Отличается минимумом мебели, нейтральными тонами и простым декором для повышения уровня работоспособности.

31.10.2018 Фото: womanadvice.ru Нет комментариев
 
Интерьер кабинета. Составляющие для комфортной работы

Комфорт и максимальная функциональность – главные характеристики для кабинета

Времена, когда присутствие в доме кабинета указывало на принадлежность хозяина к сливкам общества, канули в лету. Сегодня кабинет – это вполне естественная рабочая часть дома, необходимая многим современным людям. При отсутствии отдельной комнаты под кабинет можно выделить для этих целей угол гостиной или спальни.

Комфорт и максимальная функциональность – главные характеристики для кабинета. Такие критерии, как эстетика, уют и особенности дизайна, тоже имеют право на жизнь, но не являются первостепенными. Грамотное использование рабочего пространства обеспечит удобство в работе.

Правильно организованное освещение – один из главных нюансов кабинета после тщательной планировки и выбора мебели. Ни один кабинет не может обойтись без письменного стола (https://www.terramebele.ru/catalog/stoly/stoli-pismennie), рабочего кресла (стула), шкафа или стеллажей. Но есть смысл подумать и о зоне отдыха. Это может быть, например, уютный диванчик или кресло и журнальный столик. При коллекционировании хозяином чего-либо элементы его коллекций могут стать неплохим элементом дополнительного декора. Также подчеркнут стиль кабинета различные сувениры или же семейные фотографии.

Кабинет – немаловажная часть дома, причем отличающаяся особой индивидуальностью хозяина. Так сказать, святая святых и личное пространство человека, отражающее его внутренний мир. Респектабельные, средних лет люди чаще останавливаются на классическом варианте, отличающимся массивным столом, широким шкафом или длинными стеллажами, мебелью из натуральной кожи, ярким ковром и неброским, для контраста, цветом стен. Компьютерная и другие системы современной техники могут быть гармонично скрыты внутри солидного мебельного комплекса.

Визуально расширить пространство кабинета и обеспечить ему дополнительный уют можно с помощью светлых, белых тонов, умело расположенных осветительных приборов, стеклянной мебели.

Стиль «кантри» подойдет для кабинетов в загородных домах. Здесь акцент ставится на мебель из светлой сосны, контрастную фурнитуру, кованые ручки и прочее. Прелесть стиля – в оригинальности и широких возможностях для проявления своей фантазии.

Арт-деко характерен для строгих изысканных кабинетов. Отличается четкостью линий, функциональностью невычурной мебели темных оттенков и геометричностью.

Стиль минимализм более всего распространен у серьезных деловых людей. Отличается минимумом мебели, нейтральными тонами и простым декором для повышения уровня работоспособности.

Современный кабинет может полностью состоять из стекла, ощутимо раздвигая пространство и радуя интерьером идущих в ногу со временем.


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