Нового руководителя горотдела Росгвардии представил чиновникам мэр Бердска

Нового начальника отдела вневедомственной охраны представили на совещании чиновников 29 октября в Бердске. С 20 октября бердским отделом руководит Роман Мосин. В этот день вневедомственная охрана отмечала свой профессиональный праздник, поэтому мэр Бердска Евгений Шестернин поздравил Мосина со знаменательным событием и передал поздравления коллективу, а также ветеранам службы.

День вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ — профессиональный праздник сотрудников структурных подразделений федеральной службы войск национальной гвардии РФ, осуществляющих охрану особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране, охране имущества физических и юридических лиц по договорам, а также участвующие в обеспечении охраны общественного порядка, предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений. Отмечается в России ежегодно 29 октября.

Первые подразделения промышленной милиции были созданы еще в 1920 году 3 марта. Но в 1952 году 29 октября было принято постановление, в котором прописано право использовать специальных сотрудников для качественной охраны объектов. Именно этот день и отмечается, как День работников службы вневедомственной охраны МВД. Наряды этой службы постоянно осуществляют патрулирование криминальных районов, с их помощью было предотвращено много краж, разбоев и грабежей.