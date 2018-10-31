АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 3080

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

города Бердска за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Бердска от 25.02.2014 № 442 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Бердске»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года:

1) кассовое исполнение бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года по кодам классификации доходов бюджетов (приложение № 1);

2) исполнение бюджета города Бердска по разделам и подразделам, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года (приложение № 2);

3) исполнение бюджета города Бердска по ведомственной структуре за 9 месяцев 2018 года (приложение № 3);

4) исполнение бюджета города Бердска по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2018 года (приложение № 4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года в Совет депутатов города Бердска и Контрольно-счетную палату города Бердска.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по вопросам экономического развития) Шурову Ж.С.

Глава города Бердска Е.А.Шестернин

Е.В.Шмендель

22584

Приложения №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г