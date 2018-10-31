Официальная информация администрации Бердска.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2018 № 3080
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Бердска за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Бердска от 25.02.2014 № 442 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Бердске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года:
1) кассовое исполнение бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года по кодам классификации доходов бюджетов (приложение № 1);
2) исполнение бюджета города Бердска по разделам и подразделам, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года (приложение № 2);
3) исполнение бюджета города Бердска по ведомственной структуре за 9 месяцев 2018 года (приложение № 3);
4) исполнение бюджета города Бердска по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2018 года (приложение № 4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года в Совет депутатов города Бердска и Контрольно-счетную палату города Бердска.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по вопросам экономического развития) Шурову Ж.С.
Глава города Бердска Е.А.Шестернин
Е.В.Шмендель
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Приложения №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г
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