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Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года

Официальная информация администрации Бердска.

31.10.2018 Нет комментариев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 3080

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Бердска за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Бердска от 25.02.2014 № 442 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Бердске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года:
1) кассовое исполнение бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года по кодам классификации доходов бюджетов (приложение № 1);
2) исполнение бюджета города Бердска по разделам и подразделам, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года (приложение № 2);
3) исполнение бюджета города Бердска по ведомственной структуре за 9 месяцев 2018 года (приложение № 3);
4) исполнение бюджета города Бердска по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2018 года (приложение № 4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года в Совет депутатов города Бердска и Контрольно-счетную палату города Бердска.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по вопросам экономического развития) Шурову Ж.С.

Глава города Бердска Е.А.Шестернин

Е.В.Шмендель
22584

Приложения №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г


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