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О численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Бердска и работников муниципальных учреждений

Официальная информация администрации Бердска.

31.10.2018 Нет комментариев

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Бердска и работников муниципальных учреждений

города Бердска на 01.10.2018

Наименование категории работников

Среднесписочная численность работников за отчетный период, человек

Фактические затраты на оплату труда * (тыс. рублей)
Муниципальные служащие органов местного самоуправления города Бердска

96

32 576,1
Работники органов местного самоуправления города Бердска

69

17 175,1
Работники муниципальных учреждений города Бердска, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств

3 499,25

809 228,17

* Фактические затраты на оплату труда указаны за период 01.01.2018 — 01.10.2018

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г


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