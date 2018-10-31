Официальная информация администрации Бердска.
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Бердска и работников муниципальных учреждений
города Бердска на 01.10.2018
|
Наименование категории работников
|
Среднесписочная численность работников за отчетный период, человек
|
Фактические затраты на оплату труда * (тыс. рублей)
|Муниципальные служащие органов местного самоуправления города Бердска
|
96
|
32 576,1
|Работники органов местного самоуправления города Бердска
|
69
|
17 175,1
|Работники муниципальных учреждений города Бердска, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств
|
3 499,25
|
809 228,17
* Фактические затраты на оплату труда указаны за период 01.01.2018 — 01.10.2018
Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г
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