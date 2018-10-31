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70% сбережений миллионеры из России хранят в иностранных банках

Совокупный размер активов выделенной группы россиян был оценен в $455 млрд, из которых $315 млрд хранится за рубежом.

31.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
70% сбережений миллионеры из России хранят в иностранных банках

Российские миллионеры хранят около 70% сбережений в иностранных банках

Совокупный размер активов выделенной группы россиян был оценен в $455 млрд, из которых $315 млрд хранится за рубежом.
Российские миллионеры хранят около 70% своих сбережений в иностранных банках, свидетельствуют данные исследования «Private Banking в России 2018», проведенного компанией Frank RG.
В ходе исследования, которое проводилось с апреля по октябрь 2018 года, эксперты компании проанализировали финансовые активы более 30 тыс. россиян, обладающих минимум $1 млн на своих счетах без учета недвижимости и оборотного капитала их бизнеса. Исследование строилось на основе данных 11 российских банков и их подразделений private banking, которые специализируются на оказании услуг состоятельным клиентам.

Совокупный размер активов выделенной группы россиян был оценен в $455 млрд, из которых $315 млрд хранится за рубежом.

Кроме того, по оценкам экспертов компании, по итогам I полугодия 2018 года состоятельные клиенты владели капиталом в 7,72 трлн рублей, 60% которого размещено в валюте. По прогнозу, по итогам текущего года суммарное состояние вырастет на 22,3% и составит 8,67 трлн рублей. По итогам 2019 года суммарное состояние, согласно прогнозу, вырастет до 10,06 трлн рублей или на 16%.

Ранее Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2018 году до $66 млрд с $55 млрд и понизил на 2019 год до $25 млрд с $27 млрд.

По итогам 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составил $31,3 млрд. По данным регулятора, основным источником чистого вывоза капитала в прошедшем году являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Так эти 3% там и хранили свои деньги. Но при этом заявляют о том, что они истинные патриоты потому что платят налоги здесь.

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