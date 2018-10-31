Погиб один человек во время взрыва в здании ФСБ в Архангельске

Взрыв произошел на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Архангельске на входе в здание управления ФСБ произошел взрыв. Причины выясняются», — сказал представитель НАК.

Губернатор региона Игорь Орлов сообщил, что в результате один человек погиб и трое госпитализированы. «Трое человек находятся в больнице < …> есть погибший, личность которого устанавливается», — сказал он.

По данным главы региона, взрыв произошел внутри здания. «Произошло преступление с использованием неустановленного взрывного устройства < …> Проводится определение типа взрывного устройства, ведутся все необходимые действия, которые позволят определить причины и следствия этого трагического случая», — сказал он, уточнив, что сейчас усилены меры безопасности в учреждения региона.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, «на месте работают оперативные службы, в том числе пожарные и спасатели, никаких работ, кроме следственных, уже не нужно».

Сообщается, что движение транспорта около здания ограничено. Троицкий проспект перекрыт от улицы Воскресенской до улицы Поморская для движения транспорта, людей не пускают от улицы Карла Либкнехта до Поморской.

Здание управления УФСБ находится в центре города на Троицком проспекте, недалеко от областного театра драмы и крупных торговых центров.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на проходной здания регионального управления ФСБ по Архангельской области.