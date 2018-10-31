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После аварий на электросетях в первую очередь подключать светофоры приказал мэр Бердска

Евгений Шестернин отметил, что сначала нужно думать о безопасности города, а затем о комфорте жителей.

31.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
После аварий на электросетях в первую очередь подключать светофоры приказал мэр Бердска

Неработающие из-за порывов электропроводов светофоры привели к транспортному коллапсу на дорогах города

В минувшее воскресенье сильные порывы ветра привели к авариям на электросетях в Бердске.

Ночью работали две бригады РЭС, доложил на совещании чиновников 29 октября начальник бердских РЭС Игорь Михин. Это были порывы по 10 киловольт, а также по 0,4, отметил Михин. Две бригады справлялись, но утром появились новые заявки в разных районах Бердска. Причины аварий — схлест проводов, где-то сработали предохранители. Было дополнительно задействовано пять бригад, на помощь коллегам приехали сотрудники черепановких РЭС.

— Из порывов сразу возникла проблема на двух перекрестках — не работали светофоры. Приоритет нужно отдавать не только частному сектору. Но и там, где парализована работа светофоров. Утром идет довольно плотный поток транспорта, — обратился к начальникам РЭС и Горсвета мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам Шестернина, необходимо сначала оперативно сработать на системе жизнеобеспечения города, а затем заходить на дома. А получается так: пока идет ремонт в частном секторе, на дорогах из-за неработающих светофоров происходит транспортный коллапс, подчеркнул мэр.

— Необходимо оперативно устранять неисправность светофоров. Безопасность — в первую очередь, комфорт — во вторую, — акцентировал мэр.


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(2) Комментариев

  1. Николай

    В данном случае хочется процетировать известного киногероя барона Мюнхаузена:»Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица »
    Где может возникнуть колапс? На выезде из города, когда неработает светофор. Мэр может согласовать с ГИБДД, что-бы выставляли оперативно регулировщикоа, в том числе специально подготоаленных внештатных! Согласно аварийного расчёта электрики для сфетофоров специально подготовбенные, с отработанными навыками.
    Что значит отсутствие электричества в домах, квартирах?
    -в холодильниках пропадают продукты,
    -Люди не могу помыться, побриться, сходить в туалет, приготовить горячий завтрак,
    -в часном секторе будет темень такая, что можно провалится в яму, подскользнутся, получить различные травмы,
    Можно ещё назвать десяток неудобств, которые будут вличть на моральнопсихологическое состочние горожан!

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  2. Новый мэр

    Я им деньги плачу,и мне пофиг чё там Шестернин говорит. Деньги получили,ремонтируйте свои гнилые сети и меня не волнует светофор.Шестернин так же зп получает, вот и пусть думает как и что у него работать, а у нас всё как обычно,всё за счёт граждан.

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