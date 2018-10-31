После аварий на электросетях в первую очередь подключать светофоры приказал мэр Бердска

В минувшее воскресенье сильные порывы ветра привели к авариям на электросетях в Бердске.

Ночью работали две бригады РЭС, доложил на совещании чиновников 29 октября начальник бердских РЭС Игорь Михин. Это были порывы по 10 киловольт, а также по 0,4, отметил Михин. Две бригады справлялись, но утром появились новые заявки в разных районах Бердска. Причины аварий — схлест проводов, где-то сработали предохранители. Было дополнительно задействовано пять бригад, на помощь коллегам приехали сотрудники черепановких РЭС.

— Из порывов сразу возникла проблема на двух перекрестках — не работали светофоры. Приоритет нужно отдавать не только частному сектору. Но и там, где парализована работа светофоров. Утром идет довольно плотный поток транспорта, — обратился к начальникам РЭС и Горсвета мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам Шестернина, необходимо сначала оперативно сработать на системе жизнеобеспечения города, а затем заходить на дома. А получается так: пока идет ремонт в частном секторе, на дорогах из-за неработающих светофоров происходит транспортный коллапс, подчеркнул мэр.

— Необходимо оперативно устранять неисправность светофоров. Безопасность — в первую очередь, комфорт — во вторую, — акцентировал мэр.