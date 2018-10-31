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После аварий на электросетях в первую очередь подключать светофоры приказал мэр Бердска
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В данном случае хочется процетировать известного киногероя барона Мюнхаузена:»Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица »
Где может возникнуть колапс? На выезде из города, когда неработает светофор. Мэр может согласовать с ГИБДД, что-бы выставляли оперативно регулировщикоа, в том числе специально подготоаленных внештатных! Согласно аварийного расчёта электрики для сфетофоров специально подготовбенные, с отработанными навыками.
Что значит отсутствие электричества в домах, квартирах?
-в холодильниках пропадают продукты,
-Люди не могу помыться, побриться, сходить в туалет, приготовить горячий завтрак,
-в часном секторе будет темень такая, что можно провалится в яму, подскользнутся, получить различные травмы,
Можно ещё назвать десяток неудобств, которые будут вличть на моральнопсихологическое состочние горожан!
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Я им деньги плачу,и мне пофиг чё там Шестернин говорит. Деньги получили,ремонтируйте свои гнилые сети и меня не волнует светофор.Шестернин так же зп получает, вот и пусть думает как и что у него работать, а у нас всё как обычно,всё за счёт граждан.
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