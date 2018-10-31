Сломали оборудование о бетонную пробку на канализационном коллекторе в Бердске
Нового руководителя горотдела Росгвардии представил чиновникам мэр Бердска
70% сбережений миллионеры из России хранят в иностранных банках
Позитив: 90 тыс. рублей достигла средняя зарплата учителей в Москве
Депутат Рады поведал о катастрофе в экономике Украины
Погиб один человек во время взрыва в здании ФСБ в Архангельске
2,5 млн рублей заплатил за спорную квартиру онколога из Бердска житель Казахстана
До конца 2018 года могут легализовать марихуану в Таиланде
После аварий на электросетях в первую очередь подключать светофоры приказал мэр Бердска
Освободили руку ребенка из желтого трактора спасатели Новосибирска