Освободили руку ребенка из желтого трактора спасатели Новосибирска

30 октября в 18:09 на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска поступил звонок от взволнованных родителей: их ребёнок, играя с пластмассовым трактором, случайно засунул палец в отверстие в игрушке и не может вытащить его обратно.

По указанному адресу на ул. Петухова в Кировский район выехал оперативный экипаж спасателей. Через 10 минут спасатели были на месте. Осмотрев руку ребёнка и игрушку, спасатели аккуратно вытащили пальчик из фаркопа игрушечного трактора. Медицинская помощь 4-летнему ребёнку не понадобилась, уточнили в МАСС.

В 18:29 все работы были окончены.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051.