Еженедельные обсуждения проблем ЖКХ Бердска закрыли от СМИ

Две недели подряд чиновники, представители управляющих компаний и коммунальщики Бердска не обсуждают текущие коммунальные аварии и проблемы города. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, который возглавлял еженедельную работу штаба по подготовке к отопительному сезону, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что с ноября штаб по подготовке к отопительному сезону будет работать в новом формате.

— Штаб — это некий отчет по работе, а новый формат работы предусматривает рабочую группу, которая будет рассматривать вопросы в более узком составе, но глубинно и детально. Возможно, совещания группы будут проходить несколько раз в неделю или один раз. Все будет зависеть от текущих вопросов и подходу к их изучению, — сообщил Владимир Николаевич.

Информацию о новом формате рассмотрения и решения коммунальных проблем города подтвердила и начальник отдела по связям с общественностью мэрии Бердска Анна Чекмазова. Она констатировала, что рабочая группа будет работать без участия СМИ.

— Рабочая группа будет также рассматривать актуальные вопросы жизни города. Для более оперативного решения проблем, возможно, членами группы будут совершаться выезды на места, которые требуют непосредственного рассмотрения ситуации на месте, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Анна Чекмазова.

Стоит отметить, что решение о закрытом формате рассмотрения коммунальных проблем Бердска чиновники приняли незадолго после последних фекальных подтоплений одной из центральных улиц города. Штаб по подготовке к отопительному сезону просуществовал в городе около шести лет.

Хоть новый формат работы коммунальщиков и предусматривает некоторое отчуждение от проблем города представителей СМИ, в мэрии заверили — по итогам каждого совещания рабочей группы ее сотрудниками будет готовиться официальный пресс-релиз. Владимир Захаров не отказался комментировать «Курьер. Среда. Бердск» наиболее важные и острые проблемы в городской жизнедеятельности:

— Жизнь ведь не стоит на месте. Мы меняемся в рамках навеянных ею требований. Теперь работы будет производиться так, чтобы мы могли решать оперативно и глубинно городские проблемы.