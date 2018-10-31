Инструкция: В голоде переобуйте авто и ходите «руки в брюки»!

В сибирских регионах сохраняется неустойчивая погода с осадками и перепадами температур. Дождь, мокрый снег и минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололёда и снежного наката. Сотрудники МЧС России призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Погодные условия в сибирское межсезонье способно спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта и рост количества дорожно-транспортных происшествий. Особо сложной дорожная обстановка может быть на междугородных трассах.

Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Автолюбителям, кто не успел «переобуть» технику в качественную зимнюю резину, необходимо это сделать. Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля.

Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тростью, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать руки в карманах. Такое движение поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололёда подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе или используйте специальные противоскользящие приспособления для обуви.

В целях безопасности при сильном гололёде или снежных заносах сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам отказаться от дальних поездок и путешествий.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде.

Источник: МЧС по НСО