Не угрожает россиянам дедолларизация

экономисты подчеркивают, что идея отказа от доллара мотивируется не «желанием навредить населению»
Вероятный отказ от доллара может несколько повлиять на российскую экономику, уверены эксперты, опрошенные газетой «Известия».
Так, экономисты считают, что дедолларизация может в первую очередь затронуть крупные города, поскольку именно в них находятся в обращении бумажные доллары, которых, согласно оценкам, накопилось в России около 80 миллиардов. Однако в сфере безналичного розничного оборота валюты риски меньше.
При этом, отмечают эксперты, для населения риски носят в основном лишь теоретический характер из-за сложности и потенциальной невыгодности процесса изменения гражданского оборота доллара.
Также, по словам собеседников издания, риски для вкладов минимальные и в основном исходят со стороны США, однако против этого прорабатываются соответствующие меры.
Специалисты добавили, что внешняя дедолларизация потребует много времени: с некоторыми из контрагентов может не получиться перезаключить договоры, с другими — придется давать ценовую премию для компенсации волатильности валютных курсов.
Кроме того, экономисты подчеркивают, что идея отказа от доллара мотивируется не «желанием навредить населению», держащему депозиты в валюте или наличные, а обуславливается защитными мерами на случай новых ограничений в адрес Москвы.
Ранее ряд СМИ сообщили, что правительство якобы разрабатывает проект по дедолларизации экономики на основе предложений главы ВТБ Андрея Костина и что этот документ через неделю-две якобы утвердит премьер Дмитрий Медведев.
В пресс-службе кабмина заявили, что вопрос снижения зависимости экономики от доллара прорабатывается, но планов полностью отказаться от американской валюты нет. Помощник президента Андрей Белоусов в кулуарах Российской энергетической недели подтвердил, что такая работа ведется и по поручению Владимира Путина.
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