КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию полностью с ремонтом и техникой
Продам 1к. квартиру на ул. Островского 1Б
Продам 1-ю квартиру
Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
ПРОДАМ 1-ю на Северном
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: В голоде переобуйте авто и ходите «руки в брюки»!

Хэллоуин: почему Запад боится мертвых, а Россия — нет

Еженедельные обсуждения проблем ЖКХ Бердска закрыли от СМИ

Подвиг: Закрыл фашистский дот грудью раньше Матросова Петр Барбашов под Орджоникидзе

На 8,5 % снизилось строительство жилья в Новосибирской области

Установлены информаторы об «отравителях» Петрове и Боширове

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Около 500 звонков о происшествиях за неделю получили полицейские в Бердске

«Умные» счетчики электроэнергии станут обязательными с 2021 года

Экипаж российского судна «Норд» обменяли на украинских моряков

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Экипаж российского судна «Норд» обменяли на украинских моряков

Российские моряки уже вернулись в Крым. Они сохранили флаг сейнера и привезли его с собой. «Норд» украинские власти хотят выставить на аукцион, начальная цена лота — около 60 тыс. долларов.(ВИДЕО)

31.10.2018 Фото: скриншот Нет комментариев
 
Экипаж российского судна Норд обменяли на украинских моряков
Экипаж российского рыболовецкого судна «Норд», который весной задержали киевские власти, обменяли на семерых украинских моряков. Об этом сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

Обмен состоялся во вторник, российские моряки уже вернулись в Крым. Они сохранили флаг сейнера и привезли его с собой.

По словам Москальковой, члены экипажа «Норда» выехали в Керчь и скоро увидятся с родными. Она добавила, что самочувствие моряков хорошее.

«Рыбаки счастливы. Все это время они проживали на территории нашего посольства, у них была постоянная мобильная связь», — рассказала она.

Москалькова добавила, что начались переговоры об обмене капитанов «Норда» и украинского сейнера ЯМК-0041, которого задержали у крымских берегов за браконьерство.

С европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями будет обсуждаться дорожная карта решения этого вопроса, добавила она.

В случае с капитанами, по ее словам, требуются процессуальные решения, которые связаны с уголовными делами. Возвращение членов экипажа российского и украинского судов на родину этого не требовало, поскольку их не привлекали ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Как сообщил руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», адвокаты которого представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий, члены экипажа сейнера вернулись в Крым как граждане Российской Федерации, украинское гражданство их доказано не было.

«На руках у моряков были только российские паспорта. Ответ на вопрос о том, по каким же документам они пересекли границу, очевиден», — написал защитник на странице в Facebook.

Арест сейнера
Украинские пограничники в конце марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно из Крыма с десятью членами экипажа. Все они — граждане России, однако Киев считает их украинцами. С тех пор судно стоит в бердянском порту.

Капитану «Норда» Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее двоим морякам сейнера удалось вернуться в Россию, еще семерых сняли с рейса в Минск. В украинской прокуратуре при этом заявляли, что членов экипажа никто не удерживал, но крымские власти назвали такие утверждения лицемерными.

«Норд» украинские власти хотят выставить на аукцион, начальная цена лота — около 60 тысяч долларов.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: В голоде переобуйте авто и ходите «руки в брюки»! Хэллоуин: почему Запад боится мертвых, а Россия — нет Еженедельные обсуждения проблем ЖКХ Бердска закрыли от СМИ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика