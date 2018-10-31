Под российские контрсанкции попадут более 400 человек и организаций Украины

Правительство РФ завершает подготовку проекта постановления, которое введет в действие специальные меры России в отношении ряда компаний и физических лиц Украины в ответ на недружественные действия этой страны. Как сообщил источник в кабмине, вскоре документ, который затронет более 400 физических и юридических лиц, поступит на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания — опубликован», — сказал он. По его словам, что «ответные меры коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц».

Собеседник агентства не раскрыл персональный состав граждан Украины, попавших в списки. По его словам, «там будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. В документе отмечается, что это решение принято «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ», а также «в целях защиты национальных интересов». Правительству РФ было поручено определить контрсанкции и перечни физических и юридических лиц, в отношении которых они применяются. Указ в тот же день вступил в силу и подлежит отмене по представлению правительства РФ в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц России.

Как пояснил позднее Медведев, контрсанкции «не будут распространяться на украинцев в целом», а коснутся «только тех граждан Украины, которые наносят вред интересам РФ, совершают действия, направленные на причинение ущерба России». В список будут также включены юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются гражданами, в отношении которых будут введены контрсанкции.

Премьер отметил, что в отношении этих физических и юридических лиц будет применяться, в частности, блокирование находящихся на территории РФ активов и запрет на действия с ними, в том числе на перевод из РФ. Кроме того, речь может идти о запрете на поставку в РФ определенных категорий товаров, произведенных на Украине.

Украинские санкции

С февраля 2014 года Украина ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса, ряд российских компаний. Введенные впервые в 2014 году, перечень ограничений и попадающих под них лиц несколько раз расширялись.

Последняя на данным момент волна санкций была утверждена президентом Украины Петром Порошенко 21 июня 2018 года, когда он подписал указ о расширении ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц. В обновленные списки были добавлены шесть ряд политических партий России, Центризбирком и ее глава Элла Памфилова, Избирком Крыма и члены территориальных комиссий разного уровня, а также некоторые российские общественные организации.

Источник: ТАСС