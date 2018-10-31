Установлены информаторы об «отравителях» Петрове и Боширове

ФСБ РФ провела массовые мероприятия в отношении частных сыщиков и просто лиц, занимающихся продажей выписок из «закрытых» баз данных, в первую очередь, предоставлявших информацию о перемещении граждан через границу, а также из базы «Роспаспорт» и из базы ФНС об имуществе россиян.

Как сообщил «Росбалту» собеседник, знакомый с ситуацией, за короткий период сотрудники двух управлений ФСБ провели более 60 обысков в рамках мероприятия по пресечению «утечек» выписок из баз данных.

«В первую очередь, приходили к частным сыщикам и так называемым „пробивщикам“ — тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных. Возбуждено много дел по статьям УК РФ -183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 203 (превышение полномочий частным детективом), 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни). По моим данным, прямо на рабочем месте были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС. Первый, как полагают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц», — рассказал источник агентства.

Впрочем, по его словам, все возбужденные уголовные дела никак не связаны с «солсберийскими туристами». «В них речь идет об утечках информации по другим персонам», — рассказал источник агентства.

Источник: Росбалт