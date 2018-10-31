Установлены информаторы об «отравителях» Петрове и Боширове

ФСБ РФ провела массовые мероприятия в отношении частных сыщиков и просто лиц, занимающихся продажей выписок из «закрытых» баз данных, в первую очередь, предоставлявших информацию о перемещении граждан через границу, а также из базы «Роспаспорт» и из базы ФНС об имуществе россиян.
Как сообщил «Росбалту» собеседник, знакомый с ситуацией, за короткий период сотрудники двух управлений ФСБ провели более 60 обысков в рамках мероприятия по пресечению «утечек» выписок из баз данных.
«В первую очередь, приходили к частным сыщикам и так называемым „пробивщикам“ — тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных. Возбуждено много дел по статьям УК РФ -183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 203 (превышение полномочий частным детективом), 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни). По моим данным, прямо на рабочем месте были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС. Первый, как полагают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц», — рассказал источник агентства.
Впрочем, по его словам, все возбужденные уголовные дела никак не связаны с «солсберийскими туристами». «В них речь идет об утечках информации по другим персонам», — рассказал источник агентства.
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Если это всё не правда со Скрипалём, то тогда какие могут быть информаторы?
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«по его словам, все возбужденные уголовные дела никак не связаны с «солсберийскими туристами».»
Да кто же мог по-другому и подумать то…???
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чо уж так-то
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В Новосибирске несколько лет назад было аналогичное дело. Тогда сотрудники ряда коммерческих и государственных структур «сливали» за мзду на сторону такую же информацию.
Никакими «скрипалями» тогда и не пахло. Состоялось несколько приговоров.
Чешите грудь, конспиролухи
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локальный провал отдельных боевиков внезапно превратился в демонстрацию какого-то совершенно фатального падения профессионализма российских спецслужб — и паспорта выдавали отдельной спецсерией (как блатные номера на автомобили), и регистрировали всех агентов, как гастарбайтеров — чуть ли не в одной квартире по одному и тому же адресу, и даже бюрократическая отчетность в бухгалтерию стала уликой.
На таком фоне отдельный провал отдельной группы диверсантов выглядит сущей мелочью.
Главный вопрос в этой истории — даже не поимка врагов, сдавших имена наших штирлицев, а сама история со всеми вскрывшимися вопиющими подробностями. Логика подсказывает, что нужно в первую очередь зачищать не стрелочников, а всю организационную структуру развалившейся разведывательной структуры — от первых лиц до вахтеров на входе. В конце концов, спецслужбы были, есть и будут атрибутом государства, его инструментом, и если инструмент насквозь проржавел, то его нужно срочно ремонтировать или вообще менять. И вот тут как раз полная тишина. (c)
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