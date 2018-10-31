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Около 500 звонков о происшествиях за неделю получили полицейские в Бердске

За неделю в городе совершено 18 преступлений, семь из них раскрыты. (ВИДЕО)

31.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Около 500 звонков о происшествиях за неделю получили полицейские в Бердске

Полицейские за неделю задержали 35 человек в алкогольном опьянении

На прошлой неделе зарегистрировано 428 сообщений о происшествиях в отделе МВД в Бердске.

Автор видео Галина Панчева

— Из них 18 преступлений, семь из которых раскрыты. Нераскрытыми остались хищения личного имущества. Особо тяжких преступлений за неделю не зарегистрировано. Выявлено 35 административных правонарушений, все они связаны с употреблением спиртосодержащей жидкости. По статье 91 задерживалось два человека. Проводится расследование по уголовным делам. Принимались меры к окончанию месяца направления уголовных дел на проверку в прокуратуру с последующим направлением в суд. Также принимались меры по взысканию просроченных задолженностей. Проводили профилактическое мероприятие «Дебитор». Есть результат, — доложил на аппаратном совещании 29 октября начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

УПК РФ Статья 91. Основания задержания подозреваемого

1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    По кражам как всегда, ноль. Хоть сообщали бы, что раскрыли или это были очевидные.

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