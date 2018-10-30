Почему нет освещения на пешеходном переходе, где остановка Зима-Лето?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПочему нет освещения на пешеходном переходе, где остановка Зима-Лето? там днем все носятся и не пропускают пешеходов, а ночью тем более , в особенности такси, да еще и применяют звуковые сигналы ( типа » какого ….. ты тут идешь, не видишь я тут еду» ), хотя бы сделали пару искусственных дорожных неровностей, хотя и это им не помеха