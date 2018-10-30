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Рекордно набрали новых кредитов на погашение старых жители России

Средняя сумма потребительского кредита на рефинансирование составила 520 тыс. рублей. Всего на эти цели за полгода россияне взяли более 68 млрд рублей.

30.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Рекордно набрали новых кредитов на погашение старых жители России
Россияне за первые шесть месяцев текущего года взяли на покрытие старых долгов рекордный объем потребительских кредитов — 68,3 миллиарда рублей, что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Средняя сумма потребительского кредита, который берется на рефинансирование, в первом полугодии 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 17% и составила 520 тысяч рублей.

Значительно выросло и количество договоров рефинансирования: в первом полугодии 2018 года было заключено свыше 131 тысячи договоров против 92 тысяч в 2017-м. В результате доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Новые рекорды данный продукт продолжил ставить и в июле. Лидирующие позиции по объему удерживают потребкредиты: в июле 2018 года россияне рефинансировали кредитов на общую сумму 14,6 миллиарда рублей, что вдвое больше результата июля 2017 года. Заемщики с автокредитами в июле 2018 года нарастили объемы рефинансирования по сравнению с 2017 годом в 1,6 раза — до 171,9 миллиона рублей. Интенсивную динамику демонстрирует и рефинансирование кредитных карт: в июле 2018 года было оформлено кредитов данного типа на общую сумму 57 миллионов рублей, что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 года.

Единственный продукт, темпы рефинансирования которого замедлились в июле, стала ипотека. Своего исторического максимума объем рефинансированных ипотечных кредитов достиг в мае 2018 года, составив почти 4,5 миллиарда рублей. В июле 2018 года было рефинансировано кредитов на покупку жилья на сумму 3,2 миллиарда рублей, что в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
«Рефинансирование чутко реагирует на текущее состояние экономики. С учетом повышения ключевой ставки ЦБ, едва ли банки продолжат курс на снижение ставок. <…> Есть предположение, что, начиная с сентября, объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 года», — поделился ожиданиями глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Источник: РИА Новости


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