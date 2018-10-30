За 209 тыс. рублей соорудят новые крыльцо и пандус в полиции Бердска

Полиция начала поиск подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту входных групп с устройством пандусов в административном здании отдела МВД России Бердска. С 26 октября правоохранительные органы принимают заявки на участие в электронных торгах на эти работы. Аукцион состоится утром 12 ноября 2018 года.

На выполнение работ по капитальному ремонту входных групп с устройством пандусов в административном здании отдела МВД России Бердска предусмотрено потратить 209 051 рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Размер обеспечения исполнения контракта для потенциальных подрядчиков установлен в размере 10% от начальной цены контракта и составляет 20 905 рублей.

Гарантийный срок на выполненные работы и используемые материалы — не менее трех лет с момента подписания акта рабочей комиссии о готовности к предъявлению законченных работ по капитальному ремонту. Гарантия предусматривает безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. По контракту победитель аукциона должен сдать работы до 30 января 2019 года.