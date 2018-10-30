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За 209 тыс. рублей соорудят новые крыльцо и пандус в полиции Бердска

Полиция начала поиск подрядчика на строительные работы. Удобный вход для всех в здание гороотдела МВД появится за счет федеральных денег до 30 января 2019 года.

30.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
За 209 тыс. рублей соорудят новые крыльцо и пандус в полиции Бердска

Полиция Бердска

Полиция начала поиск подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту входных групп с устройством пандусов в административном здании отдела МВД России Бердска. С 26 октября правоохранительные органы принимают заявки на участие в электронных торгах на эти работы.  Аукцион состоится утром 12 ноября 2018 года.

На выполнение работ по капитальному ремонту входных групп с устройством пандусов в административном здании отдела МВД России Бердска предусмотрено потратить 209 051 рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Размер обеспечения исполнения контракта для потенциальных подрядчиков установлен в размере 10% от начальной цены контракта и составляет 20 905 рублей.

Гарантийный срок на выполненные работы и используемые материалы — не менее трех лет с момента подписания акта рабочей комиссии о готовности к предъявлению законченных работ по капитальному ремонту. Гарантия предусматривает безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. По контракту победитель аукциона должен сдать работы до 30 января 2019 года.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Это фишка всех новых начальников отдела из глубинки. Евсюков начал с крыльца, Терентьев перекрашивал отдел снаружи и снова крыльцо, но уже с Соколовым. Традиция уже получается. :-D

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  2. Аноним

    Да ну на фиг…. что ли много обращаются к ним которым надо попасть туда по пандусу…….. Там столько народу могут один раз в год и на руках занести.

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  3. Аноним

    Щас колясочники ломануться заявления подавать)
    До этого могли только понабирать 020)))

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