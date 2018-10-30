За 209 тыс. рублей соорудят новые крыльцо и пандус в полиции Бердска

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Это фишка всех новых начальников отдела из глубинки. Евсюков начал с крыльца, Терентьев перекрашивал отдел снаружи и снова крыльцо, но уже с Соколовым. Традиция уже получается.
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Да ну на фиг…. что ли много обращаются к ним которым надо попасть туда по пандусу…….. Там столько народу могут один раз в год и на руках занести.
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Щас колясочники ломануться заявления подавать)
До этого могли только понабирать 020)))
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