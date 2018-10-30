Обязательный ЕГЭ по истории Отечества введут в России

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Сначала пусть единый учебник и программу разработаю, выучат по нему детей, потом спрашивают.
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И что изменит единый учебник? В нем буде систематизирована ложь по истории России? Или ложь по всемирной истории?
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экзамен по истории отечества ненужный и вредный , так как легко может превратится в экзамен по идеологии и «правильной» трактовке событий
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Рома — вы глубоко ошибаетесь,что экзамен по истории «ненужнный и вредный».Не может он превратится в «экзамен по идеологии»,это просто ваше воображение набросало себе такую картину.Сходите в библиотеку и почитайте книгу:»История Государства российского».и вам будет интересно многое узнать про Россию и про вашу «идеологию» там ни слова не написано.Понимаете,умные люди напишут хорошую книгу,можете не боятся .p.s а слово «не нужный» надо правильно писать
Человек ——
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вы граммарнаци? в инете следить за грамматикой других плохой тон , это раз , я работаю учителем истории , это два и мне явно лучше знакома такая ситуация
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А что, сейчас все объективно, без идеологии? Читайте учебник. Там самые ключевые моменты «слегка подправлены». Как говориться: по форме правда, по сути — ложь.
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