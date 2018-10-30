Обязательный ЕГЭ по истории Отечества введут в России

Российская академия наук готова помочь разработать материалы будущего единого государственного экзамена по истории России, сообщил РИА Новости вице-президент РАН по общественным наукам академик Николай Макаров.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева в понедельник сообщила, что обязательный ЕГЭ по отечественной истории планируется ввести после 2022 года.

«Тема единого государственного экзамена по отечественной истории обсуждается давно, и у историков никогда не было сомнений в его необходимости», — отметил Макаров.

«Институты, которые находятся под методическим руководством Российской академии наук, и сама Академия готовы участвовать в разработке материалов для этого экзамена. Наши институты всегда были главными исследовательскими организациями в области истории. У них большой опыт в разработке единого стандарта исторического образования. Так что есть специалисты, есть опыт, и тема знакомая», — добавил вице-президент РАН.

Источник: РИА Новости