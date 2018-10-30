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Обязательный ЕГЭ по истории Отечества введут в России

Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что обязательный ЕГЭ по отечественной истории планируется ввести после 2022 года.

30.10.2018 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Обязательный ЕГЭ по истории Отечества введут в России

РАН готова помочь подготовить обязательный ЕГЭ по истории России

Российская академия наук готова помочь разработать материалы будущего единого государственного экзамена по истории России, сообщил РИА Новости вице-президент РАН по общественным наукам академик Николай Макаров.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева в понедельник сообщила, что обязательный ЕГЭ по отечественной истории планируется ввести после 2022 года.
«Тема единого государственного экзамена по отечественной истории обсуждается давно, и у историков никогда не было сомнений в его необходимости», — отметил Макаров.

«Институты, которые находятся под методическим руководством Российской академии наук, и сама Академия готовы участвовать в разработке материалов для этого экзамена. Наши институты всегда были главными исследовательскими организациями в области истории. У них большой опыт в разработке единого стандарта исторического образования. Так что есть специалисты, есть опыт, и тема знакомая», — добавил вице-президент РАН.

Источник: РИА Новости


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(6) Комментариев

  1. Mel

    Сначала пусть единый учебник и программу разработаю, выучат по нему детей, потом спрашивают.

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    • Аноним

      И что изменит единый учебник? В нем буде систематизирована ложь по истории России? Или ложь по всемирной истории?

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Рома

    экзамен по истории отечества ненужный и вредный , так как легко может превратится в экзамен по идеологии и «правильной» трактовке событий

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    • Человек

      Рома — вы глубоко ошибаетесь,что экзамен по истории «ненужнный и вредный».Не может он превратится в «экзамен по идеологии»,это просто ваше воображение набросало себе такую картину.Сходите в библиотеку и почитайте книгу:»История Государства российского».и вам будет интересно многое узнать про Россию и про вашу «идеологию» там ни слова не написано.Понимаете,умные люди напишут хорошую книгу,можете не боятся .p.s а слово «не нужный» надо правильно писать
      Человек —— *IN LOVE*

      Thumb up 1 Thumb down 3

      • Рома

        вы граммарнаци? в инете следить за грамматикой других плохой тон , это раз , я работаю учителем истории , это два и мне явно лучше знакома такая ситуация

        Thumb up 3 Thumb down 1

    • Аноним

      А что, сейчас все объективно, без идеологии? Читайте учебник. Там самые ключевые моменты «слегка подправлены». Как говориться: по форме правда, по сути — ложь.

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