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Бегут за счастьем в Москву жители Новосибирской области

Регион вошел в ТОП-10 по запросам поиска недвижимости в столице и Московской области.

30.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Бегут за счастьем в Москву жители Новосибирской области

Треть потенциальных покупателей жилья в Москве – не из Москвы

Аналитический центр ЦИАН изучил региональную структуру поисковых запросов к квартирам, расположенным в Москве и Московской области.
Учитывалось число уникальных сессий пользователей с карточками объявлений по покупке жилой недвижимости в 3 квартале 2018 года.

Около 34% просмотров карточек объявлений с квартирами в Московском регионе пришлось на жителей других субъектов Федерации. Среди них лидируют Санкт-Петербург (15%), Краснодарский край (9%) и Республика Башкортостан (5,5%).

Активность региональных покупателей сильнее зависит от численности населения, чем от уровня экономического развития субъекта Федерации. На топ-10 регионов по населения пришлось 50% просмотров, тогда как на десятку лидеров по объему ВРП– лишь 35%.

Близость к Московскому региону не является значимым фактором, на соседние области приходится менее 14% потенциальных покупателей.

На жителей Москвы (т.е. обратившихся к базе сian.ru с IP-адресов, отнесенных к столице РФ) пришлось 52% от интересующихся жильем в Московском регионе. 14% запросов пришлось на пользователей из Московской области. Такое внимание объяснимо, Московский регион – лидер по численности населения в России, а при покупке жилья в многие начинают с поиска в том же округе/городе/регионе. Более 1/3 интереса к жилью в столице и ее окрестностях приходится на жителей других субъектов Федерации.

Если принять всех региональных пользователей за 100%, то среди них с заметным отрывом лидируют жители Санкт-Петербурга (15,2%) и Краснодарского края (9,3%). Определенный вклад в поисковые запросы из этих регионов вносят сами москвичи, находящиеся там в командировках или на отдыхе. Долю таких поисковых запросов мы оцениваем в 1,5-2 процентных пункта, но даже с учетом этой поправки жители северной столицы и Кубани лидируют по стремлению переехать в Москву.

Среди прочих субъектов Федерации спрос распределен неравномерно. После указанных регионов в рейтинге интересующихся жильем в Москве и области идут жители Башкирии (5,5%), Свердловской области (4,6%) и Татарстана (3,5%). 67%просмотров объявлений о продаже квартир в Москве приходится на топ-20 регионов-лидеров.

Табл. 1. Топ-10 регионов-лидеров по количеству просмотров объявлений в Москве и Московской области (без учёта потенциальных покупателей из Московского региона), в 3 кв. 2018 года.

Регион

Доля просмотров, %

1

 Санкт-Петербург

15,2%

2

 Краснодарский край

9,3%

3

 Республика Башкортостан

5,5%

4

 Свердловская область

4,6%

5

 Республика Татарстан

3,5%

6

 Нижегородская область

3,3%

7

 Новосибирская область

3,2%

8

 Самарская область

3,2%

9

 Челябинская область

2,7%

10

 Ростовская область

2,5%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Меньше всего потенциальных покупателей недвижимости в столице проживает на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе (менее 0,02%). Среди аутсайдеров по абсолютному числу просмотров представлены национальные республики Северного Кавказа (суммарно на субъекты Федерации юга России от Адыгеи до Дагестана приходится менее 2% активности пользователей), а также малолюдные регионы Сибири и Дальнего Востока. В границах основной полосы расселения меньше всего интересующихся недвижимостью в столице проживает в Хакасии, Курганской области и Марий Эл (на каждый регион приходится менее 0,25% активности пользователей).

Табл. 2. 10 регионов с минимальным по количеством просмотров объявлений в Москве и Московской области, в 3 кв. 2018 года.

Регион

Доля просмотров, %

1

 Чукотский АО

0,01%

2

 Еврейская АО

0,01%

3

 Ненецкий АО

0,02%

4

 Республика Алтай

0,03%

5

 Республика Ингушетия

0,03%

6

 Республика Тыва

0,03%

7

 Республика Адыгея

0,06%

8

 Магаданская область

0,06%

9

 Карачаево-Черкесская Республика

0,07%

10

 Чеченская республика

0,09%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Численность населения регионов влияет на числопросмотров московских объявлений всильнее, чем уровень экономического развития регионов. К примеру, на 10 крупнейших почисленностинаселениясубъектов Федерации пришлось более 50% просмотров. А на 10 регионов-лидеров по объемувалового регионального продукта концентрация просмотров составила лишь 35%.

Близость к столице слабо влияет на интерес к Московскому рынку жилья. На соседей первого порядка (субъектов Федерации, граничащих с Московской областью) приходится лишь 6,2% от объема поисковых запросов. На соседей второго порядка (т.е. граничащих с регионами, окружающими Подмосковье) лишь немногим больше (7,7%). Это связано с относительно невысоким уровнем доходов жителей регионов Центральной России. К примеру, на Смоленскую, Рязанскую и Ярославскую области вместе взятые приходится 2% пользовательской активности. Сопоставимый вклад в аудиторию сервиса поступает от расположенных за тысячи километров Приморского (1,8%), Хабаровского (1,5%), Красноярского (2,1%) краев и Иркутской области (2,1%).

 

Источник: ЦИАН


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