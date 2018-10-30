КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру
Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
ПРОДАМ 1-ю на Северном
продам однокомнатную квартиру
Продам 3-х комнатную 8913-715-43-30 Светлана
продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Смелый врач написал письмо президенту России о состоянии медицины

Кредит в 70 млн рублей на покрытие долгов берет мэрия Бердска

Рекордно набрали новых кредитов на погашение старых жители России

Обязательный ЕГЭ по истории Отечества введут в России

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

За 209 тыс. рублей соорудят новые крыльцо и пандус в полиции Бердска

Самые надежные: Lexus, Toyota, Audi, BMW, Ford, Buick

Бегут за счастьем в Москву жители Новосибирской области

Официально разрешили на три года торговлю возле «Вымпела» в Бердска

Скандал: Новые ставки экологического сбора повысят цены на продукты

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Снизился на 100 рублей прожиточный минимум жителя Бердска

Среднестатистический бердчанин в месяц должен уложится 10 843 рубля — с учетом питания, оплаты услуг и налогов. Трудоспособным хватит 11 527 рублей, пенсионерам 8723.

30.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Снизился на 100 рублей прожиточный минимум жителя Бердска

Не всем хватает прожиточного минимума

Губернатор Новосибирской области 29 октября установил величину прожиточного минимума в регионе за III квартал 2018 года, сообщил Новосибирскстат. Эта величина будет применима в Новосибирской области следующие три месяца.

Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 10 843 рубля, в том числе на трудоспособное население – 11 527; пенсионера – 8723; ребёнка – 11 145 рублей.

В расчёте на среднего жителя структура прожиточного минимума состоит из расходов на:

* питание – 42% (4555 рублей);

* оплату услуг – 25,4% (2752 рубля);

* непродовольственные товары – 25,3% (2743 рубля);

* налоги – 7,3% (793 рубля).

Прожиточный минимум в регионе за II квартал 2018 года в среднем был равен 10 942 рублям. В сравнении с I кварталом он увеличился на 193 рубля.

Прожиточный минимум — это минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в России. Прожиточный минимум рассчитывается в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» №233-ФЗ от 03.12.2012.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ищу работу водителем. Поделитесь опытом! Полгода ждут обещанной зарплаты студенты от чиновников и депутатов Бердска Смелый врач написал письмо президенту России о состоянии медицины

(5) Комментариев

  1. Женщина

    А губернатор не хотел, бы, сам пожить на эти деньги???…хоть с годик!!! *CRAZY*

    Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Аноним

    Как пенсионер может прожить на восемь тысяч? Что бы их родственники так жили

    Thumb up 4 Thumb down 0

  4. Аноним

    На эти деньги не жить,а выживать.Себе во всем отказывать, услуги растут ,цены растут. Приходишь в магазин за хлебом и так что уценили и берешь. Стыдно и обидно работал всю жизнь и купить не можешь на эту пенсию мясо и молока,надо заплатить квартплату и лекарство в первую очередь.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  5. Аноним

    Позорники!!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика