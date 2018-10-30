Снизился на 100 рублей прожиточный минимум жителя Бердска

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А губернатор не хотел, бы, сам пожить на эти деньги???…хоть с годик!!!
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О как!!!
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Как пенсионер может прожить на восемь тысяч? Что бы их родственники так жили
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На эти деньги не жить,а выживать.Себе во всем отказывать, услуги растут ,цены растут. Приходишь в магазин за хлебом и так что уценили и берешь. Стыдно и обидно работал всю жизнь и купить не можешь на эту пенсию мясо и молока,надо заплатить квартплату и лекарство в первую очередь.
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Позорники!!!
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