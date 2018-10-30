Снизился на 100 рублей прожиточный минимум жителя Бердска

Губернатор Новосибирской области 29 октября установил величину прожиточного минимума в регионе за III квартал 2018 года, сообщил Новосибирскстат. Эта величина будет применима в Новосибирской области следующие три месяца.

Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 10 843 рубля, в том числе на трудоспособное население – 11 527; пенсионера – 8723; ребёнка – 11 145 рублей.

В расчёте на среднего жителя структура прожиточного минимума состоит из расходов на:

* питание – 42% (4555 рублей);

* оплату услуг – 25,4% (2752 рубля);

* непродовольственные товары – 25,3% (2743 рубля);

* налоги – 7,3% (793 рубля).

Прожиточный минимум в регионе за II квартал 2018 года в среднем был равен 10 942 рублям. В сравнении с I кварталом он увеличился на 193 рубля.

Прожиточный минимум — это минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в России. Прожиточный минимум рассчитывается в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» №233-ФЗ от 03.12.2012.