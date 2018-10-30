Боевики готовили серию терактов в Татарстане

Смелый врач написал письмо президенту России о состоянии медицины
Кредит в 70 млн рублей на покрытие долгов берет мэрия Бердска
Рекордно набрали новых кредитов на погашение старых жители России
Обязательный ЕГЭ по истории Отечества введут в России
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
За 209 тыс. рублей соорудят новые крыльцо и пандус в полиции Бердска
Самые надежные: Lexus, Toyota, Audi, BMW, Ford, Buick
Бегут за счастьем в Москву жители Новосибирской области
Официально разрешили на три года торговлю возле «Вымпела» в Бердска
Скандал: Новые ставки экологического сбора повысят цены на продукты