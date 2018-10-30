Боевики готовили серию терактов в Татарстане

В Татарстане ФСБ разоблачила законспирированную террористическую ячейку, связанную с «Исламским государством» (запрещенным в России), сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», — рассказали в ФСБ.

Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и атрибутику запрещенного в РФ «Исламского государства».

Отмечается, что члены группы планировали совершить «ряд резонансных акций», а затем присоединиться к боевикам в Сирии. Их лидером был житель Набережных Челнов, уже судимый за пропаганду идей запрещенной в России ИГ.

Спецоперация прошла в координации с подразделениями МВД и Росгвардией.

За первые девять месяцев 2018 года ФСБ удалось предотвратить 15 терактов.

Видео ФСБ РФ

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Источник: РИА Новости