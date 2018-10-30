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Самые надежные: Lexus, Toyota, Audi, BMW, Ford, Buick

А в рейтинг самых безопасных моделей вошли Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata и Subaru Crosstrek.

30.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Самые надежные: Lexus, Toyota, Audi, BMW, Ford, Buick

Названы самые надежные автомобили

Эксперты американского журнала Consumer Reports составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире.
В рамках исследования специалисты опросили более полумиллиона автомобилистов. Выяснилось, что среди азиатских компаний больше всего доверяют японским Lexus, Toyota, Mazda, Subaru и южнокорейской Kia. На европейском рынке в вопросе безопасности отдают предпочтения Audi, BMW, Mini Cooper (входит в бренд BMW), Porsche и Volkswagen. В американском регионе автовладельцы отметили Ford, Buick, Lincoln, Dodge и Jeep.

Кроме того, эксперты составили рейтинг самых безопасных моделей. Ими оказались Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata и Subaru Crosstrek.

В августе специалисты издания SpeedMe составили рейтинг из пяти самых надежных бывших в употреблении автомобилей на российском рынке: Hyundai Solaris, Peugeot-508, Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta и Kia Sorento Prime.

По данным Европейской организации по проведению независимых краш-тестов, самыми безопасными автомобилями 2017 года в своих категориях стали Volkswagen Arteon (представительский класс), Volkswagen Arteon (компактный кроссовер), Volkswagen T-Roc (мини-кроссовер), Volkswagen Polo (В-класс), Opel Crossland X (компактвэн), Subaru Impreza и XV (малый семейный автомобиль).

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «В опросе, данные которого легли в основу рейтинга, участвовали 500 тысяч автовладельцев из числа подписчиков Consumer Reports»

    Consumer Reports — ежемесячный журнал некоммерческой организации «Consumers Union», США.

    Вот вам и «мировой» рейтинг :-D

    Ну а вообще:
    Тесла надежнее кэдди? Бмв надежнее мерседеса? Бьюик надежнее Вольво? Смешно. Как орбит Петросян. :-D

    Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata и Subaru Crosstrek — что это за модели вообще?
    это внутренний рынок и интересно это только для США (да и то не для всех штатов)!

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  2. Гость

    Машины стали делать с узлами ограниченного ресурса. Где знаменитые моторы-миллионники?! Где цепной привод ГРМ, не требующий вмешательства 400-500 тысяч км?! АКПП ходили по 300-400 тысяч км без замены «декстрона», на доливе! А теперь — 60-70 и приехали?! Пороги гниют, как на «волгах» и «ладах»! Электрика глючит, катушки коротят, «мозги» гонят баги!
    Теперь у многих моделей, чтобы поменять лампочку фары, надо или бампер с решёткой радиатора снимать, или локеры в колёсных нишах — это чЁЁЁ вообще?!
    А увлечение вариаторами? Пожужжал в глубоком снегу — и в ремонт!
    Совершенно понятно, что производители автомобилей массово перешли на заработки с упором на запчасти!
    Сплошное разочарование, а не иномарки! 8)

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  3. Аноним

    Поэтому и цены такие, новый 500т.р. и прошлого века — тоже 500т.р., это не с проста!

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