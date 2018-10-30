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Официально разрешили на три года торговлю возле «Вымпела» в Бердска

Это назвали универсальной ярмаркой. Она откроется 1 января 2019 года в районе дома №4 на ул. Рогачева рядом с магазином «Вымпел» в Микрорайоне.

30.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
 

Официально разрешили на три года торговлю возле Вымпела в Бердска

Пока у «Вымпела» идет неорганизованная бойкая торговля

25 октября мэр Бердска Евгений Шестрнин согласовал заявление о проведении универсальной ярмарки «Ярмарка на Вымпеле». Судя по подписанному главой города постановлению, работать она будет в постоянном режиме в течение трех лет.

При согласовании градоначальник опирался на постановление регионального правительства «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг) на них».

Разрешение дано ООО «ИНКОМ» как организатору универсальной ярмарки «Ярмарка на Вымпеле» на период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2021 года. Ярмарка будет работать в районе жилого дома №4 по ул. Рогачева.

Об этом бердская власть поставит в известность министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-мэра по вопросам экономического развития Жанну Шурову.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Значит на площади горького ярмарок фермеров и производителей, больше никогда не будет?

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  2. Анти-Мэр

    Дали опять «Блатным». Это же Домофонщик опять выкружил……

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  3. Гость

    ООО «ИНКОМ», регистрация от 11 ноября 2016, Миненко Станислав Андреевич

    Thumb up 0 Thumb down 1

  4. Аноним

    Неудобное место выбрали. Там вечная стоянка такси, раздолбанная дорога, по которой в непогоду не пройти. Бескрайние лужи и грязь. Лучше бы площадку заасфальтировали

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