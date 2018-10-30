Официально разрешили на три года торговлю возле «Вымпела» в Бердска

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Дали опять «Блатным». Это же Домофонщик опять выкружил……
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ООО «ИНКОМ», регистрация от 11 ноября 2016, Миненко Станислав Андреевич
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Неудобное место выбрали. Там вечная стоянка такси, раздолбанная дорога, по которой в непогоду не пройти. Бескрайние лужи и грязь. Лучше бы площадку заасфальтировали
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