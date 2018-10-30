Официально разрешили на три года торговлю возле «Вымпела» в Бердска

25 октября мэр Бердска Евгений Шестрнин согласовал заявление о проведении универсальной ярмарки «Ярмарка на Вымпеле». Судя по подписанному главой города постановлению, работать она будет в постоянном режиме в течение трех лет.

При согласовании градоначальник опирался на постановление регионального правительства «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг) на них».

Разрешение дано ООО «ИНКОМ» как организатору универсальной ярмарки «Ярмарка на Вымпеле» на период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2021 года. Ярмарка будет работать в районе жилого дома №4 по ул. Рогачева.

Об этом бердская власть поставит в известность министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-мэра по вопросам экономического развития Жанну Шурову.