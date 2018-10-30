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Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

А, может, у вас есть змея? Или минисвинки? В декабре в газете выйдет фотомарафон с вашим любимым животным. Кстати, на фото вы может быть рядом с ним!

30.10.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен нашим питомцам и это не только кошки и собаки, но черепашки, птички, жучки, змейки, хамелеоны, декоративные свинки…. Кто еще живет рядом с вами? Поделитесь! Надеемся, что ваш любимец позволит вам сфотографировать вас рядом с ним?! И весь наш Бердск увидит вашу гордость – мудрого кота, преданного дворнягу, певунью птаху или молчаливую золотую рыбку.

Фотомарафон выйдет в газете в период с середины до конца декабря.

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой питомец». Подпишите кличку животного, рептилии и т.д. и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать!

Высылать можно до 1 декабря 2018 года. Ждем!

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Пасека Полина с Теддиком
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мой Стёпочка!
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мои птички!!!
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Доброе утро. Фото моих собачек. Черная Дива, шоколадная Джерри. Они из «Бердского цирка»)
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Доброе утро. Фото моих собачек. Черная Дива, шоколадная Джерри. Они из «Бердского цирка»)
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мой питомец — стафбуль Мисти
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Шотландская вислоухая Люська
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
САМАЯ ЛЮБИМАЯ АСЬКА!
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
САМАЯ ЛЮБИМАЯ АСЬКА!
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Бонька карманная собачка
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Наш любимый Пушок)
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Самый милый рыжий нос — Йоко
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Здравствуйте. Эублефар кличка Беззубик. Хозяин Свистунов Егор
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Здравствуйте. Эублефар кличка Беззубик. Хозяин Свистунов Егор
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Здравствуйте. Эублефар кличка Беззубик. Хозяин Свистунов Егор
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Йорк Билли. ( Дерунец Яна)
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Игуана зелёная
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Игуана зелёная
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Игуана зелёная
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Йоркширские терьеры старший-Тоша, младший-Тобик (в детстве перенес тяжелую операцию,был спасен,сейчас с одним глазом)
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Должно Алина кошечка Мура
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Должно Алина кошечка Мура
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Должно Алина кошечка Мура
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Бадди чуть больше 2-х лет.Активный, самый любимый и озорной член семьи,появившийся у нас с передержки бердского приюта.
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Бадди чуть больше 2-х лет.Активный, самый любимый и озорной член семьи,появившийся у нас с передержки бердского приюта.
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Бадди чуть больше 2-х лет.Активный, самый любимый и озорной член семьи,появившийся у нас с передержки бердского приюта.
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Бони!!
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Наша кошка Даша, ей два с половиной года
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Хотим поучаствовать в Вашем проекте «Мой питомец» =)На фото Адя и МО Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мой питомец! Полноправный член нашей семьи, кошка по имени Гильза.
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мой питомец! Полноправный член нашей семьи, кошка по имени Гильза.
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Наш чихуахуа Рэмчик
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Наш чихуахуа Рэмчик
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Наш чихуахуа Рэмчик
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Королевский питон Гренка
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Это Тимофей,4 года.Взяли с приюта Надежда
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Это Тимофей,4 года.Взяли с приюта Надежда
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Кот Маркиз Сотникова Дениса
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Кадеркаева Полина с Барсиком
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Хомяк Мася
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Французский бульдог Тира, 6 месяцев, очень любознательная)
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Зовут собаку Тора (Французский бульдог)
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мой питомец. Кличка Тима. Хозяин Данил

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Весь сюжет: Фотомарафоны

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