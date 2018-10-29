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Похудел на 22 кг за 2,5 месяца 170-килограммовый житель Бердска

Павел Синицын мечтает похудеть до 100 кг. Бердчанин ведет видеодневник, чтобы заразить своим примером других людей, страдающих от лишнего веса.(ВИДЕО)

29.10.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Предоставлено Павлом Синицыным 3 коммент.
 
 

Похудел на 22 кг за 2,5 месяца 170 килограммовый житель Бердска

Успехи в похудении Павла Синицына заметны

Желание худеть пришло к 35-летнему бердчанину Павлу Синицыну в августе 2018  года.

— Жить было тяжело, — признался «Курьер. Среда. Бердск» Павел. — Давление доходило до 200 мм. И сбить его было сложно. Ноги опухали, спина болела адски.

И мужчина, собрав вволю в кулак, пошел в спортзал. Специалист посоветовал, как питаться и расписали режим тренировки.

Если раньше наш земляк не завтракал, сейчас с утра он ест обязательно кашу или яйца. В обед куриная грудка с овощами, на ужин рыба или творог. Хлеб, тортики, сахар — под запретом. Если хочется чего-то сладенького, Павел пьет лимонады без сахара.

Автор видео Павел Синицын


Менеджер из Бердска за 2,5 месяца похудел на 22 кг и планирует довести свой вес к лету 2019-го до 100 кг. Кроме занятий в спортзале и правильного питания Павел ведет блог. По словам героя, видеодневник он завел не для себя, а для тех, кто хочет похудеть, но по каким-то причинам боится это делать.

— Я своим блогом хочу показать, что худеть не трудно. Главное, поставить цель. И если вы созрели к похудению, обращайтесь к специалистам. И не делайте себе поблажки по праздникам. На дни рождения к друзьям ходите со своей, правильной едой.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где найти такого специалиста? Очень нужно похудеть!!!

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  2. Аноним

    Да уж. Вчера на нгс эта новость была. А Курьер к вечеру понедельника только проснулись. Перепечатали. Тогда бы хоть потрудились нашли бы его. Не исключено что в ста метрах от редакции живёт. Плогиат в чистом виде. Мне стыдно 8) за наш курьер. Лучше бы и не публиковали

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  3. Аноним

    Так это же человек шаман емое. Теперь пазл сложился. Вот и ответ почему мы его упоротые коменты редко лицезреть можем *IN LOVE* :-D некогда человеку

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