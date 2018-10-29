Покончил с собой известный дракой в День ВДВ корреспондент НТВ Никита Развозжаев

Никита Развозжаев вел репортаж из парка Горького, когда на него набросился с кулаками лжедесантник
НТВ сообщил о самоубийстве своего сотрудника Никиты Развозжаева, ставшего известным после инцидента в парке Горького в День ВДВ.
«Произошло страшное горе. <…> Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — сказал РИА Новости представитель пресс-службы канала.
На своей странице во «ВКонтакте» корреспондент оставил прощальное послание родным и близким.На страничке погибшего в социальной сети размещено прощальное письмо, адресованное родным и близким.
«Прошу вас всех извинить меня. Я ухожу. Я не вернусь. Но я буду где-то рядом. В памяти, на фото, видео, ещё где-нибудь. Перед тем, как совершить этот поступок я искренне раскаиваюсь перед Господом Богом. Я беру на душу грех и осознаю все последствия», — говорится в послании.
Столичные средства массовой информации сообщили о гибели журналиста Никиты Развозжаева. Сообщается, что сегодня утром, около 7:30, молодой человек выпал из окна 11-го этажа дома на северо-востоке Москвы, где он снимал квартиру. Прибывшие на место трагедии медики пытались спасти журналиста, однако по дороге в больницу он скончался.
Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики при местном государственном университете. Сначала он работал на ГТРК «Саратов», с конца 2016-го — в программе «Чрезвычайное происшествие» на НТВ.
Что случилось в парке Горького
Развозжаев стал известен около года назад после инцидента в парке Горького в День ВДВ, когда нетрезвый мужчина ударил корреспондента кулаком в лицо. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.
Дебоширом оказался ранее судимый 32-летний житель Москвы Дмитрий Орлов. Впоследствии он извинился перед Развозжаевым, заявив, что в тот день был расстроен из-за «несросшегося контракта» и семейных неурядиц, поэтому «выпил крепко».
Орлова приговорили к шести месяцам исправительных работ.
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