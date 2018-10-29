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Ростелеком в Новосибирске получил журналистское признание

Компания «Ростелеком» получила «Журналистское признание» по итогам конкурса «125-летие Новосибирска глазами СМИ», организатором которого выступил Новосибирский союз журналистов при поддержке мэрии города.

29.10.2018 Нет комментариев
 
Ростелеком в Новосибирске получил журналистское признание
На конкурс принимались публикации по истории Новосибирска, о настоящем города и перспективах его развития.
Всего в творческом состязании приняло участие 436 работ, опубликованных в 17 средствах массовой информации. Лауреатами конкурса в номинации «Журналистское мастерство» по решению жюри стали корреспонденты городского портала «НГС.Новосибирск» Лиза Пичугина (за материал «Императорские подмостки»), издательского дома «Сибинформ» Влад Комяков (за цикл материалов «Новосибирск: эпоха Севастьянова – продолжение созидания из века в век») и информационного сайта «Новосибирские новости» Евгений Ющенко, опубликовавший под псевдонимом Евгений Ларин материал «Чикаго на Оби: краткая история Новосибирска в цитатах».
В номинации «Журналистское признание» рассматривались как герои журналистских публикаций, так инициаторы проектов, направленных на создание комфортной городской среды. «Мы отмечаем тех, чья работа была отражена в журналистских материалах в большом количестве», — подчеркнул председатель Новосибирского союза журналистов Яков Самохин, вручая памятные дипломы победителям.
«Журналистским признанием» были удостоены компания «Ростелеком», муниципальное «Агентство развития социальной политики», филиал «Новосибирский» Уральского банка реконструкции и развития, Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть», «Группа Мета», Группа компаний «Дискус».
«Новосибирску – 125 лет. Для нашего быстроразвивающегося города это знаковая дата, которую мы решили отметить запоминающимися мероприятиями на протяжении всего года. Этот конкурс – одно из них. Он объединил в себе две важные составляющие: созидатели, к ним я отношу неравнодушных жителей города и представителей бизнеса и те, кто описывает и осмысляет историю, настоящее и будущее города», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


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