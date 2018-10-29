Трамп: моя победа на выборах — «худшее, что случалось с Россией»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах является худшим событием, которое могло случиться с Россией.

«Знаете, что я вам скажу, моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине.

«Но вместе с тем, ладить с Россией, ладить с Китаем, с Северной Кореей, с Японией — это хорошо, а не плохо», — добавил он, назвав хорошей свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

На данный момент Трамп принимает участие в мероприятиях в поддержку республиканских кандидатов на предстоящих выборах.

Промежуточные выборы в США запланированы на 6 ноября. Они называются промежуточными, так как проводятся на середине срока действующего президента. В ходе голосования будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

Расследование о «связях» Трампа с Россией

Расследование «российского вмешательства», а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и Кремле, на данный момент идет в обеих палатах конгресса США. Кроме того, им занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Дональд Трамп называет это расследование «охотой на ведьм» и обвиняет демократов в попытках таким образом подорвать его легитимность.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». По словам президента Владимира Путина, это дело стало результатом внутренних распрей в США.

При этом глава государства выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

Выход США из ДРСМД

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в несоблюдении соглашения.

По словам главы Белого дома, Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружениий.

Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Источник: РИА Новости