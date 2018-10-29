КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 1-ю на Северном
продам однокомнатную квартиру
Продам 3-х комнатную 8913-715-43-30 Светлана
продам 2-ю квартиру
Продам квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Чувство несправедливости усиливается в российском обществе?

Похудел на 22 кг за 2,5 месяца 170-килограммовый житель Бердска

Дольше всего живут в Испании

Трамп: моя победа на выборах — «худшее, что случалось с Россией»

Бизнесмен установит павильон без торговли на остановке «Универмаг» в Бердске

Тигр Путина нашел себе «невесту» в Еврейской автономной области

Здорового питания не хватает для всего человечества

Приедет ли Гоша Куценко в Бердск?

Достали голову малыша из решетки от фритюрницы спасатели Новосибирска

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Трамп: моя победа на выборах — «худшее, что случалось с Россией»

По словам главы Белого дома, Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя».

29.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Трамп: моя победа на выборах худшее, что случалось с Россией

Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что случалось с Россией»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах является худшим событием, которое могло случиться с Россией.
«Знаете, что я вам скажу, моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине.
«Но вместе с тем, ладить с Россией, ладить с Китаем, с Северной Кореей, с Японией — это хорошо, а не плохо», — добавил он, назвав хорошей свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

На данный момент Трамп принимает участие в мероприятиях в поддержку республиканских кандидатов на предстоящих выборах.

Промежуточные выборы в США запланированы на 6 ноября. Они называются промежуточными, так как проводятся на середине срока действующего президента. В ходе голосования будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

Расследование о «связях» Трампа с Россией
Расследование «российского вмешательства», а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и Кремле, на данный момент идет в обеих палатах конгресса США. Кроме того, им занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.
Дональд Трамп называет это расследование «охотой на ведьм» и обвиняет демократов в попытках таким образом подорвать его легитимность.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». По словам президента Владимира Путина, это дело стало результатом внутренних распрей в США.

При этом глава государства выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

Выход США из ДРСМД
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в несоблюдении соглашения.
По словам главы Белого дома, Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружениий.

Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Чувство несправедливости усиливается в российском обществе? Увековечили память военных лётчиков в Бердске Похудел на 22 кг за 2,5 месяца 170-килограммовый житель Бердска

(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Товарищ Шаман, вы, как главный сторонник «нашего Трампа» в нашем уютном уголке, обязаны прокомментировать эту информацию ;)

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика