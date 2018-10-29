Тигр Путина нашел себе «невесту» в Еврейской автономной области

Выпущенный в природу Владимиром Путиным тигр Борис нашел себе новую «невесту» в Еврейской автономной области (ЕАО), о чем свидетельствуют данные фотоловушек. Об этом сообщила в понедельник Межрегиональная общественная организация «Центр реабилитации тигров и других редких животных» (Центр «Тигр») на своей странице в Facebook.

Для восстановления популяции амурского тигра на северо-западе ареала в Амурской и Еврейской автономной областях в 2013-2014 годах после специальной подготовки в Центре реабилитации и реинтродукции были выпущены в дикую природу шесть тигрят-сирот. Участие в одной из таких операций принял Владимир Путин, который и выпустил тигра Бориса.

«Проверка фотоловушек показала еще один интереснейший факт — участок тигрицы Филиппы посещался совсем недавно тигром Борисом, за которым мы регулярно следим в заказнике «Журавлиный». Интервал, с которым тигры появились на фотоловушке, совсем невелик — в пределах недели. Этот факт говорит о том, что вероятность их встречи достаточно высока», — говорится в сообщении.



Как пояснил ТАСС директор Автономной некоммерческой организации по изучению и сохранению популяции амурского тигра (Центр «Амурский тигр») Сергей Арамилев, никто не может сказать со 100% уверенностью, что они уже встретились, потому что такие вещи не попадают в кадр. Но тигры точно знают о существовании друг друга, кроме того, Филиппа недавно вступила в половозрелый возраст, что еще больше повышает шансы на их спаривание.

«У Бориса уже были удачные отношения с тигрицей Светлой, которая родила тигрят, сейчас они готовы отселяться от матери. Выпуская Филиппу, мы понимали, что это участок Бориса, и что у них должно что-то получиться. Их встреча была вопросом времени, ведь по данным ошейников, мы уже знаем, что их участки накладываются друг на друга. Фотоловушки лишь подтвердили то, на что мы рассчитывали изначально «, — сказал Арамилев.

Восстановление популяции амурских тигров

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Всего в России обитает около 540 особей, из которых 10 живут на территории ЕАО. Большая часть тигров, которые сейчас обитают в области, были привезены из Центра реабилитации и реинтродукции в поселке Алексеевка Приморского края.

Тигрицу Филиппу нашли в декабре 2015 года в районе села Филипповка в Хасанском районе на юго-западе Приморья и лечили в центре в течение 14 месяцев, при этом ее обучали охоте по специальной программе. Тигры Борис и Светлая встретились в заказнике «Журавлиный» в Еврейской автономной области в декабре 2015 года и сформировали пару. Борис пришел на территорию ЕАО из Амурской области.

Одна из тигриц, Золушка, выпущенная раньше других на территории заповедника «Бастак» в ЕАО, в 2015 году принесла потомство после встречи с тигром Заветным, подтвердив успешность разработанной учеными Института проблем экологии и эволюции РАН технологии восстановления популяций редких крупных кошек.

Источник: ТАСС