В начале октября было объявлено о сборе средств на приезд Гоша Куценко в Бердск, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Руководитель городского общественного фонда помощи детям-инвалидам Анжелика Валуцкая, которая и инициировала акцию, отказалась комментировать сколько средств собрано на приезд звезды.

По планам, актер должен приехать со своей группой из восьми человек. Для того, чтобы мероприятие произошло, требуется около 600 тыс. рублей на авиаперелет, аренду аппаратуры, транспорт и типографию.

Как рассказала директор ДК «Родина» Людмила Чуркина, она предоставляет зал на 6 декабря. Сейчас оргкомитет решает организационные вопросы.

Приедет ли Гоша Куценко в Бердск? Пока вопрос остается открытым, но в любом случае праздник для детей-инвалидов состоится. В прошлом году Новосибирская филармония выступили с концертом для особенных ребятишек из Бердска совершенно бесплатно.