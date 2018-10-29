Приедет ли Гоша Куценко в Бердск?

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да он уже пару-тройку дней назад мимо проезжал с Катей Климовой! Заправился бензином на заправке у ГИБДД, да дальше рванул на Алтай! Лицо было уставшее, но весёлое.
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