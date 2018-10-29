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139,5 млн рублей налогов начислили жителям Бердска

Из общей суммы оплачено лишь 12%. Налоги нужно оплатить до 3 декабря.

29.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
139,5 млн рублей налогов начислили жителям Бердска

Начальник налоговой инспекции не понимает, с чем связана низкая активность бердчан в получении сводных налоговых уведомлений

Не торопятся платить налоги жители Бердска. По словам начальника Искитимской межрайонной налоговой инспекции Елены Перемитиной, за 2017 году бердчанам начислено 139,5 млн рублей налогов, из них 52 млн рублей — это имущество и земельный налог, те налоги, которые будут поступать в бюджет Бердска. На 29 октября имущественных налогов поступило около 17 млн рублей. Это за период с 1 октября. То, что поступало до этого, были долги прошлых лет.

— Доставка сводных налоговых уведомлений в этом году осуществляется двумя способами. Тем, кто подключен к личному кабинету, на бумаге сводное уведомление не приходит. Нужно будет смотреть его в личном кабинете и распечатывать. Порядка 20% об общего числа налогоплательщиков Бердска не получат уведомления на бумаге. Нужно будет пользоваться личным кабинетом. Остальные получат уведомления на бумаге. На сегодняшний день, по данным Почты России, в бердские почтовые отделения поступило более 41 000 уведомлений, из них получено только 52%. Это очень низкий процент. Я не понимаю, в чем причина низкой активности жителей Бердска. В Искитиме вручено 88% от поступивших в почтовые отделения уведомлений, в Искитимском районе — 77%, — сообщила на совещании чиновников 29 октября Елена Перемитина.

Оплатить налоги нужно не позднее 3 декабря. Налоговой инспекции необходимо обеспечить собираемость на уровне 75% начисленных сумм, пока это только 12%, акцентировала Перемитина.

Для того, чтобы ответить на все вопросы налогоплательщиков, 9 (с 8.00 до 18.00) и 10 ноября (с 10.00 до 15.00) будут проходить день открытых дверей в здании бердской налоговой инспекции.

Будут работать все специалисты. Они дадут ответы на вопросы по начислению налогов, применению льгот и другие. Те, кто не получит на это время налоговое уведомление, можно будет прийти и за уведомлением. Но лучше сходить за ними на почту, советует Елена Анатольевна.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А что, денег нет и все слова. ;) Премьеру можно значит и всем можно =)

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