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Достали голову малыша из решетки от фритюрницы спасатели Новосибирска

Мальчик не пострадал и не поцарапался, в медицинской помощи он не нуждается. Женщина поблагодарила спасателей за оперативность.

29.10.2018 Фото: МАСС Нет комментариев
 
Достали голову малыша из решетки от фритюрницы спасатели Новосибирска

С помощью слесарного инструмента спасатели аккуратно перекусили прутья фритюрницы и сняли её с головы ребёнка

Днем 28 октября  в 16:00 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонила женщина с просьбой оказать помощь ребёнку, который одел на голову металлическую фритюрницу для микроволновки.
По указанному адресу на ул. Красный факел в Первомайский район города выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели осмотрели ребёнка, металлический предмет прочно сидел на голове любознательно малыша. С помощью слесарного инструмента спасатели аккуратно перекусили прутья фритюрницы и сняли её с головы ребёнка. Мальчик не пострадал и не поцарапался, в медицинской помощи он не нуждается.
Женщина поблагодарила спасателей за оперативность. С момента звонка до освобождения ребёнка от «игрушки» прошло всего 15 минут, сообщает группа МАСС.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.

Достали голову малыша из решетки от фритюрницы спасатели Новосибирска

 


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