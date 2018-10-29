Достали голову малыша из решетки от фритюрницы спасатели Новосибирска

Днем 28 октября в 16:00 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонила женщина с просьбой оказать помощь ребёнку, который одел на голову металлическую фритюрницу для микроволновки.

По указанному адресу на ул. Красный факел в Первомайский район города выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели осмотрели ребёнка, металлический предмет прочно сидел на голове любознательно малыша. С помощью слесарного инструмента спасатели аккуратно перекусили прутья фритюрницы и сняли её с головы ребёнка. Мальчик не пострадал и не поцарапался, в медицинской помощи он не нуждается.

Женщина поблагодарила спасателей за оперативность. С момента звонка до освобождения ребёнка от «игрушки» прошло всего 15 минут, сообщает группа МАСС.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.