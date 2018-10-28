ЛДПР поздравляет спикера Валерия Бадьина с Днем рождения

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Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет с Днём рождения Председателя Совета депутатов г.Бердска- Бадьина Валерия Георгиевича!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Достойно нести звание народного избранника и не менее достойно работать на благо нашего города и его жителей!

С уважением, координатор БМО ППП ЛДПР, Горобец И.П.